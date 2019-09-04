楊冪粉絲爆煲集體抵制其公司　提出7大要求為偶像發聲

粉絲為了偶像「好」果真出心又出力，楊冪的粉絲就是最佳例子。事關近來頻頻傳出楊冪將接拍所屬公司（嘉行經紀）的自製劇《許你的暖暖晨光》，沒想到此舉引起廣大粉絲不滿。皆因粉絲們認為過去嘉行的自製劇一部又一部仆直，製作班底亦太差，深怕會影響楊冪的口碑，認為其公司無對楊冪的演藝事業做好規劃，所以粉絲們共同抵制表達不滿。希望嘉行不要再安排爛片給楊冪，同時亦不要再借楊冪的名聲去帶紅其公司旗下藝人等，粉絲們在楊冪官方微博提出7大要求望其公司聽到可以改進，否則後果將自負，引起網上極大討論。

楊冪近來又成為話題人物了（視覺中國）

據粉絲指出過去這些年楊冪主演的嘉行自製劇口碑收視一直仆直，就好似《談判官》（3.4分）﹑《築夢情緣》（4.7分）﹑《微時代》（4.9分）等，都均是雷聲大雨點小，於豆瓣電視劇頻道均不超過5分，使她「收視女王」地位漸漸不保。另外，過去無論在嘉行自製劇或合拍劇中粉絲們亦發現許多劇集都出現同一張臉孔演出，令粉絲們懷疑其公司就是想藉楊冪的高人氣帶旺旗下新人，正因為如此劇集素質每況如下，令觀眾睇到難免會有審美疲勞，包括《談判官》有3位﹑《築夢情緣》有3位等，喜好重複使用同一批演員，沒有太多新鮮感自自然然令觀眾失去觀看意欲。

楊冪近來推出的劇集口碑都一般。（網上截圖）

近日，正因為傳出其公司將推出自製劇《許你的暖暖晨光》，楊冪將會是主演之一，令粉絲們認為其公司又按照舊有操作去做，肯定會是一部爛作，絕對會令楊冪口碑受影響。為了希望偶像楊冪有更好發展，其粉絲後援會會長就與嘉行方面進行建議溝通，向其工作人員求證楊冪是否將會接拍自製劇，貼出網上傳出楊冪要開拍劇集的名單，並寫下：「這個毒餅不要給冪了，題材劇情沒一個好的，還在廣電的抵觸邊緣試探，等開了真完了。」沒想到嘉行一方卻回應粉絲根本就不懂該行業的原則，能告訴的都已經告知，最後更表示不要再談互刪除社交網站拒絕溝通，此舉更令粉絲們震怒，於是粉絲們就在個人微博集體更換頭像換成「抵制自制，嘉行倒閉」的字眼以表達不滿。

楊冪後援會會長貼出與嘉行一方對話的紀錄。（微博圖片）

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楊冪的粉絲更為了偶像，例舉了推出自製劇會對其自身有4大影響的因素，並表示這一些影響絕對會令楊冪的口碑受損，包括要她帶新人﹑頻繁要她試拍自製劇﹑多部戲中出現相同臉孔等，只是在消費她，看不出對其演藝事業有更大幫助，望其公司要多為楊冪規劃與不同班底演員合作。另外，他們更集體提出了七大要求，均拒絕嘉行在楊冪身上換取利益。

楊冪粉絲爭取七大要求。（微博圖片）

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+ 5 + 4 + 3

另外，粉絲抵制嘉行的行動近日亦漸漸升級，就在楊冪近日出席某一商場活動時，就有不少粉絲舉牌抗議「嘉行不義必自斃，拒絕嘉行自製劇」等標語，用行動向嘉行表達不滿。而這一波抵制亦慢慢在楊冪粉絲群快速擴散，可看得出粉絲們非常關心偶像的發展，同時亦發現楊冪的魅力果真沒法檔。