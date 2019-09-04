疑似楊冪微博私人帳號曝光　埋怨被中傷：多麼苦心經營我是賤貨

內地女星楊冪過去有「收視女王」之稱，人氣強勁的她一舉一動都備受關注。最近有網友找出疑似是楊冪微博的私人帳號，除了有她的童年舊相之外，更有不少疑似是她抱怨的Post，掀起網民熱議。

楊冪在內地人氣強勁，主演的多套劇集口碑收視雙豐收。（楊冪微博圖片）

楊冪曾在節目中透露自己確實在微博有「小號」，但她從來不會發文，只是用來關注一些好笑的微博，或者是怕手滑點讚才開的。不過日前有人找出一個名為「x23333333333」的帳號，當中Post的貓，與楊冪的貓十分相似。而其中一張在保姆車上戴口罩的自拍，背景亦似乎與楊冪的保姆車吻合。而其中一個Post就貼出楊冪的童年舊相，並發文：「老子小時候也太美了啊啊啊啊！」此外更自曝工作行程：「深圳香港倫敦休斯頓紐約上海長沙，我這一個星期你們誰也別找我」，有粉絲對比發文日期後，發現同楊冪當時的工作行程十分雷同。

楊冪曾透露自己在微博有「小號」，不過從不發文。（微博影片截圖）

有網友找出疑似是楊冪的私人帳號，當中有不少抱怨的Post。（娛聞少女微博圖片）

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人紅是非多的楊冪，曾多次被人惡意中傷，但她一向坦然面對，甚少反駁。不過在這個私人帳號中，就有不少抱怨工作的Post，例如：「你們要多麼苦心經營我是一個賤貨，你們心裏就舒服了呢」、「不喜歡你的人眼裏，你呼吸都是錯」、「多行不義必自斃，永遠不要害別人」。而該微博帳號曝光後，所有Post都已經刪除，引起網友議論紛紛：「疑似小號已經把微博全刪了，好像更可疑」、「既然是小號，就別過多關注了吧！給人家留點私人空間」，但也有人認為該帳號不是楊冪的，「楊冪小號不發東西哦」、「明顯不是楊冪，太假了」。

楊冪是不少人心目中的女神。（微博圖片@嘉行楊冪工作室）