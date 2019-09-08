【多圖】港產日本歌手正式出道　賴嘉賢獲日媒盛讚「亞洲精靈」

又有香港美少女在外地出道做偶像歌手！不過，以下介紹的一位並非與莊錠欣（Elkie）一樣，以韓國女團成員身份出道，因為她唱J-pop，在日本歌壇裏亮相。到底她是誰？她便是少女模特兒出身的賴嘉賢（Carrie）。

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日前，Carrie在網上公布其出道曲《Hydr8》的MV，除了靚靚Mood shot，片中也有她上月在秋葉原出道舞台情況，而歌曲本身亦包含了中、日、英三國語言，令人耳目一新。

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日本傳媒都對Carrie甚有興趣，不但爭相報道，更將她封為「亞洲精靈」（アジアの妖精），而日本網友反應亦相當熱烈，不少人在討論區、Twitter和YouTube等平台盛讚Carrie：「好像娃娃喔」、「200%可愛」。

為何是在日本出道？Carrie接受《香港01》訪問時便答謂：「其實我唔係淨係日本出道，係因為經理人公司係日本公司，所以重心先喺日本，但今次出道係包括香港等全球各地。」而Carrie的經理人亦透露她在不久將來再有新歌推出。