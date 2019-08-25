【如夢之夢】口碑好到再三加場　潘燦良溫提觀眾：千祈唔好遲到！

由蘇玉華、潘燦良和蔡思韵（Cecilia）等主演的賴聲川名作《如夢之夢》上月在西九文化區正式上演，由於口碑極佳，主辦日前宣布加開9月11、12日兩日場次，而門票分別在前日（23/8）於城市售票網以及明日（26/8）於西九文化區公開發售。

《如夢之夢》由劇作家賴聲川擔任編劇和導演，舞台以環繞形式呈現，將觀眾置於中央。演出時間達八小時，舞台包含八個方位，三個樓層，規模盛大。（香港話劇團）

早前，一眾主演到上環綵排，飾演少女版「顧香蘭」的蔡思韵接受《香港01》訪問時坦言對住鏡頭演戲比起在劇場輕鬆：「雖然我喺大學係讀劇場，但係真正經驗唔多。」

蔡思韵又指自己雖然未能與飾演成年版「顧香蘭」的蘇玉華有對手戲，但仍能在對方及其男友潘燦良身上學習不少：「佢哋準備得好充足，佢哋嘅筆記係寫滿晒，見到真係會自愧不如，要多啲去學習。（你Mark得唔夠足？）我係會喺劇本上寫筆記，佢哋係另外有本筆記寫。」提到《如夢之夢》的舞台設計以中空環形包圍觀眾，單是出入口已有數個，她即笑說記走位確有難度：「我驚我迷路！」

蔡思韵在《如夢之夢》中飾演少女版「顧香蘭」。（陳栢宇攝）

蘇玉華和潘燦良受訪時亦認為記出入口、走位需時，其中蘇玉華更稱《如夢之夢》是從演以來難度最大作品，而困難最主要來自綵排場地和表演場地之間的差異，潘燦良補充說：「要寫定貓紙，記低邊度入邊度出，因為太多出入口，唔係平時得左右兩邊。」

提到潘燦良今次在《如夢之夢》裏面飾演「五號病人」，與2002年《如》劇首次來港時角色相同，他便指這個是緣份，又指兩次演出的心態、體會都不同，因為經歷過的生離死別比以前多：「我覺得會比以前入咗，唔係技巧上改變，理解角色上改變，而係講每一句對白都有比以前唔同嘅領會。」

《如夢之夢》全劇長達8小時，問觀眾入場前是否要有心理準備，蘇玉華即笑稱觀眾毋須少飲水：「個幾鐘就有個Break喇！」潘燦良則叫觀眾切勿遲到：「如果遲到，中間個『蓮花池』係唔畀入，因為我哋唔會畀你哋橫過個舞台！」