【多圖】魏韵芝曬激罕性感婚紗照　朱智賢劉穎鏇忍唔住大讚

無綫(TVB)節目《港生活.港享受》絕對是不少觀眾睇漏眼的「滄海遺珠」,除了超高級、富品味的生活資訊,節目更有大量靚女主持,包括邵珮詩、陳雅思、黃碧蓮和魏韵芝等,位位都是選美出身!

點擊下圖觀看邵珮詩、陳雅思和黃碧蓮的IG靚相:

+ 5 + 4 + 3

雖然魏韵芝在上述一眾主持中名氣較細,但她的來頭卻絕對唔弱:她出身於大富之家,外公是金融公司老闆兼關之琳前夫王國旌,兄長是鄧紫棋(G.E.M.)男友Mark Ngai,父母在上環開設有「名人飯堂」之稱的意大利餐廳「Room28」。畢業於英國倫敦政治經濟法律系的她回港參選港姐前便曾經在夏禮文律師行中任職律師,參選時又因為身材出眾而獲「導彈律師」稱號。

魏韵芝之前因在《東張西望》中試用濕紙巾而為人認識。(TVB《東張西望》畫面)

魏韵芝經常在《港生活.港享受》中食盡高級菜餚。(TVB《港生活.港享受》畫面)

日前,甚少公開性感相的她便在Instagram貼出一輯穿上婚紗的照片,更叫網友幫幫眼:「揀邊套婚紗好?你鍾意1號、2號定3號?同大家開下玩笑咋,我未結婚住,仲等緊真命天子!(Which #WeddingGown should I pick? Do you like 1, 2 or 3? Just kidding, not getting married yet, still waiting for #TheOne)」當中「1號」相片更是非常養眼,大Deep V設計令她的好身材呼之欲出,搞到朱智賢、劉穎鏇、余思霆、鄧佩儀等好友忍不住大讚兼留言揀「1號」。

點擊下圖睇齊「1號」、「2號」和「3號」,以及魏韵芝其他IG靚相: