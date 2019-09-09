新垣結衣接班人爭崩頭？23歲超清純日本女星火拼國產結衣鹿死誰手

最近，日本人氣偶像新垣結衣（31歲）在日本各項女藝人榜單上刷屏，存在感爆棚。比如，7月某機構舉行的“商務人士之旅技巧調查”中，“你最想和哪位明星一起享受浪漫的夏季旅行”排行榜中，她榮獲第一名。同時期公佈的“夏季護髮相關調查”中的“美髮女明星排行榜”上，新垣結衣緊隨仲間由紀惠之後，排在第2位。8月份Oricon Ranking發表的“適合穿浴衣的女明星”排行榜，新垣結衣也榮獲第2名。

新垣結衣僅排第2？即睇“適合穿浴衣的女明星”排行榜▼▼▼

2001年，初中生新垣結衣初次亮相，而如今她馬上要走過演藝生涯的第20個年頭。在06年出演的《Pocky》廣告中走紅後，她成為頻繁出現在電視螢幕上的人氣女演員。從出道初期到中期，新垣結衣參演了許多電視作品，還擔任了多部作品的女主角。比如《My Boss, My Hero》、《CODE BLUE》、《Legal High》等，每週都有她參演的熱門電視劇播出，所以很容易給觀眾留下深刻的印象。另一方面，在電影作品中，新垣結衣也主演了針對女性戀愛的系列電影。

在代言商業廣告方面，她也能應對自如。從日清雞湯拉麵到GMO，風格從滑稽到自然，新垣結衣都能應付自如，其演技著實讓觀眾著迷。

新垣結衣於《Legal High》的「爛泥戲」令人印象難忘。（《Legal High》劇照）

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新垣結衣不僅很受觀眾們的歡迎，對待合作方也十分認真。她的事務所對新垣結衣代言廣告的選擇也非常謹慎，不管對方出價多高，絕對不會選擇那些可能有問題的客戶。據說為了保持新垣結衣的形象，事務所非常用心。同時，新垣結衣事務所方面也沒有什麼醜聞，這使得新垣結衣更為受歡迎。雖然新垣結衣過去曾與關8成員錦戶亮、TOKIO成員長瀨智也有過緋聞，但也僅僅止于緋聞。對於異性關係，事務所方面也相當警戒，負責拍攝等工作的專職人員基本上都是固定的女性。

新垣結衣的粉絲不分年齡層，廣受歡迎，又有事務所的保駕護航，人氣現在已不可動搖，因此，紛紛有藝人效仿她，現在，第2、第3個“新垣結衣”也登場了。比如，2018年在網路上備受矚目、在日本也順利出道的中國人龍夢柔（栗子），現在與日本的事務所簽約正式開始演藝事業。另外，最近Hirata Office所屬的小川紗良（23歲）也以“酷似新垣結衣的美少女”的標籤而備受矚目。

小川紗良被視為新垣結衣的接班人。（Twitter@小川紗良）

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小川在NHK晨間劇《萬福》中扮演女主角安藤櫻的女兒，引起了廣泛關注。實際上，小川紗良作為電影導演也在業內活躍著。據說已經發表了幾個作品，她在早稻田大學上學時還參加過是枝裕和導演的研討會。今年出演了東京海上日動安心生命的廣告，水靈水靈的形象立刻引起了人們的關注。此外，中國版的新垣結衣——龍夢柔，最初在中國國營電視臺的選秀節目中獲得冠軍逐漸出名。不過，那個時候就因為酷似新垣結衣，在日本逐漸火起來。現在，她與Avex娛樂簽約，在日本開展演藝事業。

第二、第三個新垣結衣之所以會出現，是因為她們使用“本尊”的名字引起世人的廣泛關注。另外，頻繁進入排行榜也是因為，如果引起關注的話，排行榜的新聞價值就會上升，主辦企業的關注度也會提高吧。只要“本尊”的人氣不減，這樣的熱潮就會一直持續。究竟誰會成為下一個新垣結衣呢？讓我們拭目以待吧！

中國版的新垣結衣——龍夢柔。（IG@龍夢柔）