盤點10大推理日劇　超過一半係東野圭吾改編作！白夜行僅排第2

好看到心臟幾乎停止跳動！日本有非常多精彩好看的懸疑推理小說作品，累積了不少書迷，對推理過程深深着迷之外，看完後往往也是意猶未盡，甚至會反覆地一看再看，這些優秀的推理小說也因此被翻拍成日劇，讓更多人看見之外，也都在電視上被用另一種方式精彩詮釋，甚至有些時候，電視劇反而像是紙本小說的「插圖」，看書時不能完全理解的橋段，有時候透過改編的電視劇，反而輕易的就一目瞭然。

今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，來看看網友心目中變身電視劇依舊好看到想哭的懸疑推理小說有哪些！

十、《流星之絆》

《流星之絆》本來是東野圭吾的長篇推理小說，是一部描述雙親被慘殺後背負殘酷命運的三個兄妹，三人在育幼院度過童年，又重逢之後因緣際會下意外發現疑似殺死雙親的嫌疑犯，於是展開向嫌犯復仇的精彩故事，2008年被改編為同名電視劇後，由二宮和也、錦戶亮、戶田惠梨香、要潤、三浦友和等人演出，播出後引起許多討論。

《流星之絆》改編自東野圭吾長篇推理小說。（《流星之絆》劇照）

九、《白色榮光》

白色榮光系列電視劇是改編自海堂尊的小說《田口‧白鳥系列》，在劇集中安插了小說的原創人物，不過在電視劇中，主角設定被進行更改，真兇也和小說不同，故事背景是東城大學醫學部附屬醫院的「Batista團隊」，卻因為連續三次的手術失敗，被質疑到底是醫療過失、偶發個案還是殺人事件，高潮迭起十分精彩，更被網友譽為超好看的「懸疑推理醫療劇」。

《白色榮光》由阿部寬、竹內結子主演。（《白色榮光》劇照）

即睇其餘8大必睇推理日劇▼

+ 16 + 15 + 14

十大日本懸疑推理小說改編電視劇（DailyView網路溫度計）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月12日至2019年06月11日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『日本懸疑推理小說改編電視劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

兄弟情早註定？謝忻自爆有神秘體質 她的「天語」只有阿翔懂

圖／市場買到「豹紋章魚」可愛想吃 一PO網嚇傻狂阻止：比眼鏡蛇還毒

誰說加班換補休一定賺？雇主沒做到這2點「你吃大虧還不自知」

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】