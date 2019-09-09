【港姐2019】冠軍黃嘉雯被指搶人男友 激動澄清：唔會做第三者

黃嘉雯昨晚以大熱姿態奪得今屆港姐冠軍。(無綫截圖)

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出爐港姐冠軍黃嘉雯,昨晚以大熱姿態勝出,可能人紅事非多,隨即有她的負面新聞傳出,指她曾經同一位靚仔牙醫拍拖,不過是介入別人的戀情,報導中當時這位靚仔牙醫本身有一位女朋友,不過就和黃嘉敏去日本旅行,黃嘉雯當時應該對這位靚仔牙醫相當投入,因為報導中刊登了黃嘉雯當時寫的一封情信,信中表示她在這次日本旅程相當開心,情信被公開,又被傳是第三者,當然對這位港姐冠軍有一定影響啦,不過黃嘉雯今日(9日)出席港姐得獎活動,就大方回應事件。

黃嘉雯在決賽當晚表現淡定，泳裝環節亦為她得了不少分數。(無綫截圖)

黃嘉雯表示的確同過這位牙醫拍拖,不過日子非常短暫:她說:「我同佢拍拖之前,佢同我講佢係單身嘅,我先會同佢一齊,發生咩事我就唔係好清楚，我絶對唔會做第三者,如果我知道佢有女朋友,我係絶對唔會介入，(會唔會覺得被欺騙?)咁你要問返佢本人喇,真相只有佢先知道囉，當時因為佢太忙喇,冇乜時間相處,所以我就覺得唔係好啱,就分開咗，我同佢拍拖好短時間,一兩個月左右，至於情信方面,咁當時佢係我男朋友,我寫情信俾佢係好正常嘅。」

黃嘉雯現任男友Matej，昨晚亦有到現場為女友打氣。(葉志明攝)

不過這位曾經同黃嘉雯戀愛過一段短時間的牙醫名叫唐逸謙,其實就相當有女人緣,如果大家Google一下他的名字,就會發現不少有趣的報導,不過黃嘉雯現在已有一位高大英俊的外籍男友，而她亦大方回應舊戀情,應該就相當可信。