湯洛雯任港姐評判　超性感造型被指「幸福肥」：係第二度發育

湯洛雯（靚湯）今日（9/9）現身將軍澳電視城出席無綫綜藝節目《跨跨跨世代》記者會。提到昨晚（8/9）在港姐選美中，與候選佳麗姚懿芠玩「快問快答」環節時，因問得快，令姚懿芠多次聽不到，並指對方：「唔好成日喺度呃飯食」。此番話竟然觸動何浩文神經在Fb發文番言話：明明自己問問題嗰時講嘢講到一嚿嚿，完全聽唔到佢噏乜，仲要話人呃飯食係乜嘢玩法。」

靚湯對此笑言說：「其實今次呢個『快問快答』係考緊我哋要講嘢要快，其實我自己都唔係好聽到自己講咩，其實宜家諗返都唔記得係咩，不過我都係爆肚搞下笑啫，純粹都係搞下氣氛，但如果真係令到佳麗唔舒服，我都唔想，希望佢哋唔好介意啦，其實都係一個節目效果嚟嘅。」

靚湯表示昨晚在「快問快答」環節，爆肚講「呃飯食」純粹搞氣氛，無意傷害任何人。（梁碧玲攝）

靚湯表示已經積極減肥。（梁碧玲攝）

提到昨晚造型超性感，靚湯笑言：「我睇返啲相，唔知點解個條裙會著到咁飽滿，惟有下次留意返坐喺度時要優雅啲，可能係第二度發育呀，其實呢排我都有節食做運動，咁如果上圍唔郁當然好啦，其實揀衫都係一門學問，咁今次就令我增加咗認識著衫嘅重要性。」

靚湯認為著衫都是一門學問。（梁碧玲攝）