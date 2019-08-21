羅天宇與湯洛雯只是好朋友不會避忌：唔想大家有太大期望

張彥博周三（21日）舉行More演員會的記者會，《跳躍》F4的一眾好兄弟羅天宇、何廣沛、郭子豪亦有前來撐場，問到演唱會時四人會否有特別演出，羅天宇說：「都度近，因為我哋F4都希望就到時間出嚟、認真對待，做啲精彩啲嘅嘢、排下舞、或者特別挑選啲歌！」羅天宇又不排除四人有其他合作：「大家有時間就會想好似以前咁有類似F4嘅Cover，但而家大家都開近劇，遲啲就到時間就會做。」

羅天宇又說繼F4後他們對下一個Cover已經有些概念，可是要暫時保密，貼士是組合。（陳順禎攝）

電視劇《她她她的少女時代》正在熱播，羅天宇在劇中飾演一名健身公司老闆，劇中更有一場半裸的沖涼戲份，他坦言為了這場戲下了不少苦功：「拍之前嘅日子都食得好清，因為我好鍾意食嘢，特別鍾意食甜嘢，但又要戒晒所有糖、鹽，收工就去做Gym，而嗰場戲就係全套劇最後嗰幾日先拍，到真係拍完就輕鬆好多，去食餐好嘅！」羅天宇又表示之後拍劇都不介意展示肌肉，但如果有更多時間準備就好了。

羅天宇與湯洛雯的關係一直很受大眾注目，湯洛雯日前就在個人社交媒體澄清二人的關係：「我和他現在只是好朋友，但我們真的不是復合也沒有在曖昧，將來也不會。有些東西留在過去便好。也要跟喜歡我們的網友說聲抱歉啊，不是就是不是，感謝大家的體諒。」羅天宇今日接受訪問時稱湯洛雯在出這段文字前有問過他，他說：「大家都係好好朋友，Keep住都有聯絡嘅，但又唔想大家有太大期望。」他又言二人以後亦不會避諱合作：「睇下公司安排。」