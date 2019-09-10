【小小的願望】不滿王大陸擔正男主角　同戲男星彭昱暢嬲豬解約

內地青春電影《小小的願望》即將在今個月12日上映，沒想到還未正式上映就爆出兩大主演王大陸同內地男星彭昱暢，為爭領銜主演的排序位置而鬧得沸沸揚揚。為了證明自己是男一雙方更各執一詞，透過個人工作室發出聲明，並表示當初自己簽約時就是簽男主角的合約，事件在網上廣受討論。

《小小的願望》除了彭昱暢﹑王大陸之外，還有內地男星魏大勛共同主演，電影故事主要講述彭昱暢飾演的18歲男生高遠，因為患有絕症而不久於世，所以其他兩位死黨就幫他圓夢，在珍惜最後的時光中三人展開一段追夢之旅，是以死黨為核心的電影。

《小小的願望》是以死黨為核心的電影。（《小小的願望》截圖）

片方在電影上映之前舉行首映會，沒想到彭昱暢一方在電影片頭位置上發現，領銜主演的位置竟然是將王大陸排在第一位置，此舉令彭昱暢一方非常不滿，認為片方侵犯了彭昱暢的署名權，所以將同片方解除合約。據彭昱暢一方指出：「隨意變更署名演員形式和順序，這一行為已經構成了嚴重的違約行為，亦侵犯了演員彭昱暢先生之署名權。」所以將同片方解除合同，不再履行宣傳活動。而為了表達對藝術的尊重，他則會自費配合電影相關宣傳活動。

王大陸在主演中排在第一順位。（微博圖片）

彭昱暢不滿片方將自己排在王大陸後面。（微博圖片）

王大陸一方在隔日亦發出聲明，強烈表示當初同片方簽合約的時候白紙黑字列明是出演「男一號」，所以依約在片頭位置上出現對應位置是正常不過，非常不明白為何卻招來無妄之災。另外，因為這件事使王大陸不斷在網上遭受惡劣謠言與影射，對此他的公司望散播者盡快立即刪除這一些謠言，否則會進行提告。而王大陸身為主演亦會履行合約精神，配合電影相關活動。

當雙方各執一詞的時候，電影所屬片方亦立即發出聲明，表明是片方的過錯以及作出道歉。原來其片方在同王大陸﹑彭昱暢簽合約的時候均列為「男一」，以致發生片頭排位的事情。他們會嚴肅處理相關責任人員，並承諾積極同雙方演員進行協商，以減輕事件為雙方帶來不良影響。

王大陸發出聲明，表明自己是男一。（微博圖片）

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