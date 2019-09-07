GQ雜誌十周年流量男星傾盡出席　李現俐落造型引網友哄動

知名時尚雜誌《智族》（GQ）不經不覺在內地創刊已經十周年，近日就在上海展覽中心舉行《GQ年度人物盛典》，獲邀出席的嘉賓多不勝數現場星光熠熠，包括李冰冰﹑景甜﹑梁朝偉﹑Angelababy等。不過外界的眼光就多集中在多位流量男明星身上，皆因為是次出席的男明星中有許多位都是現今最火紅的，例如劉昊然﹑王一博﹑朱一龍﹑蔡徐坤等，沒想到27歲的李現竟然力壓眾男明星奪得《年度人氣演員》一獎，連一直在內地紅到發紫的陳偉霆亦比下去。除此之外，李現在紅地氈上的打扮亦被網友票選為最好睇一位，可見他的魅力果真是沒法檔。

《智族》（GQ）十年出現不少紅星支持.。（《智族》微博圖片）

蔡徐坤這一身打扮非常技搶眼。（智族微博圖片）

過去許多男明星出席盛典行紅地氈都是選擇深色為主的西裝亮相，今次多位流量男明星亦不例外，不過蔡徐坤﹑陳偉霆﹑劉昊然﹑鄧倫﹑井柏然就特別與眾不同。現年21歲的蔡徐坤就選擇了穿以紫花為主的上衣與褲子，外搭一件黑色西裝外套亮相，給人一種年輕有活力的感覺特別亮眼。而劉昊然選擇了淺灰色西裝穿搭，走Oversize風的他身穿現今最流行的寬褲，搭配他184CM的身高甚有韓國Oppa Fell。

另外，鄧倫身穿黑色西服以金粉點綴西裝，整套打扮特別搶眼。30歲的井柏然就因為在西裝外套上，印有巨型疑是蝴蝶的圖案，令網友覺得他整個打扮不沉悶。最後到香港代表陳偉霆，今次他一改過往不以西裝Look示人，雖然都是以黑色為主但是比較Causal，外搭一款羊毛鏈條長外套的他，再搭配他的極短新髮型，顯得特別Man，不少網友都他有型。

劉昊然有韓國Oppa Feel。（智族微博圖片）

陳偉霆非常有型。（智族微博圖片）

而另外幾位王一博﹑朱一龍﹑李易峰﹑李現﹑則比較穿得正式，他們都是清一色以傳統西裝亮相。不過身穿深藍色西服的李現就顯得特別帥氣，皆因為是健身達人擁有肌肉的他，非常駕馭得了這一套西裝，挺拔的身材再配上現時流行的旁分頭，整個人看起來乾乾淨淨又俐落，帥氣又時尚。不少網友對於他這一身打扮都有讚無彈，帥氣迷人的外表攻陷了好多少女心，大家紛紛留言：「白馬王子般優秀」﹑「童話的白馬王子」﹑「穿西裝真的很挺拔」…眼裡覺得他最靚仔。

王一博因為《陳情令》走紅。（智族微博圖片）

朱一龍（左）﹑井柏然﹑鄧倫﹑陳偉霆﹑李易峰就齊齊奪得《公益大使》獎。（智族微博圖片）

另外，李現更力壓眾人奪得《年度人氣演員》獎，而其他人就好似朱一龍﹑李易峰﹑陳偉霆﹑鄧倫﹑井柏然就齊齊奪得《公益大使》獎。由此可見，李現的人氣的確是比他們高。事實上，李現能脫穎而出好大原因是同他今年推出的劇集《親愛的，熱愛的》有關係，因為該劇播出他就紅遍大江南北，令他收穫不少粉絲，更成為了不少女網友心中的「現男友」，更使他成為內地新一代四大流量男星之一（王一博﹑肖戰﹑鄧倫）添。

相比起其他男星他們有一些今年亦推出劇集都是收視高企，就好似王一博主演的《陳情令》使他日日幾乎上熱搜，鄧倫就因為去年主演《香蜜沉沉燼如霜》仍然維持著人氣等，而陳偉霆﹑李易峰等人就因為今年冇推出新作，以致話題度大減，所以造就了李現成為新一代男神的現象了。

不少網友都覺得李現最靚仔。（微博圖片）

李現人氣最高。（智族微博圖片）

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