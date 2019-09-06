【2分之一強】台藝人夢多神宮小解惹禍上身：起來整個痛醒

世界上各國民俗風情大不同，流傳著各式各樣的禁忌，人們似乎大多都是採取盡量不去觸犯的心態去看待這回事，以免不幸的事情發生在自己身上。但台灣綜藝圈藝人夢多就偏不相信觸犯了這一些禁忌，近日他就在綜藝節目《2分之一強》分享這段經歷，因為在神宮就地小解最終令他身體出現了嚴重問題，最後令他改變想法有一些事果真是「寧可信其有」的。

夢多因為就地小解而引禍上身了。（《2分之一強》截圖）

現年39歲的夢多是出生於日本九州宮崎縣宮崎市人，據他所指在當地有一個神宮是非常著名叫「宮崎神宮」，當地人都拜祭神宮中的神武天皇，以祈願事事順利等願望，大家非常尊敬這個地方。但該地方一直有許多傳說流傳著，就好似最不可以在神宮中小解等，否則惡運降臨，但對於一向不迷信的夢多來說根本只是笑話一則，直到自己親身經歷他才怕怕。

日本九州宮崎縣著名的「宮崎神宮」。（網上圖片）

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事緣有一日晚上他與女友人出門去釣魚，沒想到在途中突然人有三急，他就在當下就地解決，沒想到自己小解的地方正就是宮崎神宮的範圍中，朋友一見都立即勸阻他更鬧他，可是他已經解決了，並且清楚一見自己原來在神宮「注連繩」（神據有之地）裡面小解了，原本不迷信的他都即時好驚驚。其實宮崎神宮在大自然覆蓋範圍好大，是他自己誤會了以為離神宮好遠，沒想到所在地仍然是神宮的範圍。

沒想到奇異的事情發生了搞到他好驚，隔日起床整個人感到非常不適，而且生殖器出現了腫脹：「結果那一天起來整個痛醒，我的生殖器變得兩倍大就是很痛。而且是生殖器龜頭變得很大，我覺得很奇怪。因為我那時候是小朋友，小朋友就是頭沒那麼大，然後我就趕快去看醫生，醫生說怎麼會這樣，我第一次看到，而且我還會發燒，醫生就覺得可能是細菌感染。」當他聽到是細菌感染他更加疑惑，自己當時小解根本冇接觸或碰到東西何來細菌感染，令他百思不得其解：「但是我個人覺得不可能，因為細菌，我沒有碰到東西，只是尿尿而已。」最後都是找不到真正的答案，使他相信可能自己得罪了神，更勸說大家不要隨便就地小解。

夢多叫大家唔好隨便小解。（《2分之一強》截圖）

事實上不可就地小解這回事其實在中國社會上亦是禁忌之一，皆因為小解位置可能是有先人埋葬在此或附近曾經發生了怪事，又或者冇事先打招呼就地解決，得罪先人以致引禍上身。電視劇《降魔的》就是最好例子，馬國明飾演的小馬就是有一次人有三急於叢林中小解，沒想到就地觸犯了神石石敢當（胡鴻鈞飾），以使小馬見到石敢當好驚驚當了他是鬼。

電視劇《降魔的》就是最好例子。（劇照）

另外，在日本的神社中其實有好多禁忌要注意，不要輕易去觸犯，否則會帶來惡運，就好似不可走在鳥居的通道中央（穿越鳥居時應該靠左或靠右）﹑參拜前要洗手﹑注連繩圍著的御神木或靈石不要隨意靠近或觸碰等。其實信不信這回事是見仁見智，始終信則靈不信則不靈。