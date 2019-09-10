【港姐2019】冠軍黃嘉雯分享心路歷程：沒有人知道人生可以行幾遠

一年一度由無綫電視舉辦的選美節目——香港小姐競選在星期日（8日）落下帷幕，由黃嘉雯（Carmaney）奪得冠軍寶座，亞軍是5號王菲、季軍則是8號的古佩玲。得獎佳麗昨日（9日）現身將軍澳電視城會晤傳媒，為歷時兩個月的經歷畫下句號。冠軍黃嘉雯今日（10日）在個人社交媒體上載千字文，紀錄了參選以來的心路歷程。

2019年港姐冠軍黃嘉雯寫千字文分享參選以來的心路歷程。（陳順禎攝）

Carmaney慶幸自己踏出了參選這一步：「沒有人可以知道人生可以行到有幾遠，但如果怕失敗而選擇原地踏步的話，就會錯失左好多好美好嘅事情。」在這兩個月裡，Carmaney感受最深的就是與一群女生一同經歷：「我哋經歷左好多事情同難關，當中有開心丶有挫折丶有淚水、有汗水；但這些一個又一個經歷令我成長左好多亦令我又好深嘅感受。學識左無論面對咩困難同挑戰都要微笑堅強咁去面對。從來無諗過今年我哋呢一班女仔可以咁團結，我相信無人可以感受到我哋之間嘅共鳴，如果呢兩個幾月無你哋一齊經歷呢個旅程都唔會咁完美同快樂。」

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Carmaney又感謝身邊的人令自己更有自信：「我好感恩我有一班好好嘅朋友同屋企人做我強大嘅後盾，無左你哋我未必可以好有自信咁企喺台上表現最好嘅自己。仲有一班非常投入嘅星級評判同觀眾，你哋嘅歡呼聲令我哋每一個人都好享受呢個晚上!! 多謝曬所以支持同幫助過我嘅人，因為有你哋喺我身邊而感到驕傲。收到好多好感動嘅祝福，我會好好記住在心中。」

最後Carmaney說：「人生最好嘅旅程不在於世界每個角落；人生最美好嘅旅程原是人生本身！ 多謝您哋令我呢個最長嘅旅程變得更精彩！繼續維持平常感恩嘅心。」她又標籤「俾少少時間我會逐一覆返你哋」、「太多人要感謝不能一一盡錄」