與Coach解約受影響？　傳劉雯出道11年來首次缺席4大國際時裝周

美國品牌Coach早前涉「分裂中國」，在出售的T-shirt上將香港列為「國家」，導致品牌大使、中國超模劉雯宣布與其解約，而日前更有消息指劉雯將不會參與這一季的四大國際時裝周，這是她自2008年以來首次缺席。

今日（10日），有網友曬出一張聊天記錄的截圖，表示劉雯取消了紐約行程，內地媒體就此向劉雯的工作人員求證，對方亦作出回應：「這一季的時裝周無法出席，有一些其他安排。」

有網友曬出一組聊天記錄，表示劉雯會缺席四大國際時裝周。（微博@圈內爆姐）

工作人員回應。（微博圖片）

其實劉雯作為模特兒，主要收入來源於品牌代言與廣告，突然與Coach解約，意味著可能以後都不能再繼續為此品牌擔任代言，至於事業會不會受到影響就有待觀望。對此，不少網友都猜測劉雯缺席時裝周是與Coach解約有關，雖然感到遺憾，也不知道具體是什麼原因，但也表示尊重劉雯的決定，期待她回歸。

劉雯早前宣布與代言品牌Coach解約。（網絡圖片）

劉雯在模特界成績斐然，2005參加「新絲路模特大賽」，獲得湖南賽區冠軍，同年參加全國總決賽之後，17歲的她成為一名職業模特兒。2008年，劉雯開始進軍國際伸展台，於米蘭秋冬時裝周為Burberry與Trussardi行騷，其後繼續於巴黎為CHANEL、Jean-Paul Gaultier、HERMÈS行騷，2009年的2月至3月，劉雯在四大國際時裝周共完成74場行騷，創下亞裔模特兒單季走秀次數最高記錄。同年，劉雯成為維多利亞的秘密時尚騷上第一位登台的中國女模，廣告、代言接到手軟，在國際時尚界擁有一席之地。