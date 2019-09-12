蔡依林與五月天阿信曖昧關係甚囂塵上　公開暱稱公然放閃？

台灣天后蔡依林（Jolin）與樂團「五月天」主唱阿信近年屢屢傳出緋聞，二人在個人社交媒體上的互動亦相當頻繁，早前蔡依林在金曲獎憑歌曲《玫瑰少年》獲得年度歌曲獎，大方和頒獎人阿信擁抱，讓不少粉絲很是期待兩人宣佈戀愛的喜訊。

蔡依林在個人社交媒體假裝「網美」拍照。（Facebook／@蔡依林）

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蔡依林的Facebook專頁坐擁170多萬粉絲，近日她熱衷於在上面分享生活軼事，日前曾發問：「臉書一般是怎麼個經營法？」而阿信則總是用表情符號留言，引來一眾粉絲紛紛發揮想像力。周二（10日）Jolin似是靈感枯竭地寫道：「每段關係到最後，都極有可能變得無話可說，比如和臉書之間～才6天。」阿信亦隨即留言：「我每天都在等公主發文啊！」曝光了私底下對Jolin的暱稱；阿信更配上「鬆馳熊翹腳」圖案，令Jolin笑回：「臉書竟然有emoji翻譯機！」彼此之間的互動讓一眾粉絲尖叫連連！

阿信經常在Jolin個貼文留言，存在感甚高。

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蔡依林和阿信這一對近來常常被湊成對，對於感情事，Jolin接受訪問時曾經說過：「有些人有安排每個年紀要幹嘛，這是我很佩服的，但我永遠不知道我的未來會怎樣，而且感情瞬息萬變，我沒有一定要這場戀愛談多久，是無法控制的，也不能設定了目標，然後就隨便抓一個人吧。」