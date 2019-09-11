【港姐2019】蔡嘉欣有意加入無綫拍劇做主持　會繼續經營網店

《香港小姐2019》已經圓滿結束，三甲亦順利誕生，不過除了冠亞季軍之外，一眾落選佳麗都會有機會可以簽約無綫。據悉，TVB亦已開始與一班佳麗接洽傾談簽約加入娛樂圈的事宜，而賽前被視為大熱門，現年25歲的蔡嘉欣 (Kayan)， 當然也有份獲邀去傾簽約。原本是KOL的Kayan在IG有超過10萬粉絲，相當有人氣，如果真的加入TVB拍劇又或是主持節目，相信會有大班粉絲捧她的場。

蔡嘉欣大熱倒灶！（葉志明攝）

《香港01》電話訪問了Kayan，她坦言正在與TVB傾洽中，至於可會介意TVB出名人工低，Kayan說：「其實都幾介意，我要畀家用屋企，喺養家方面 都有少少負擔嘅，所如果加入咗TVB嘅話就要更加努力，希望多啲客搵我做下show之類，可以接多啲工作。簽唔簽約我最主要唔係考慮人工，而係考慮演出機會。(拍劇同做主持邊樣有興趣啲？) 兩樣都想試下，不過都唔到我決定，希望到時監制肯畀機會就真。」未正式簽約已經識得賣口乖。她又表示即使簽約TVB，她也會繼續做KOL以及經營網店的生意：「一定會繼續喺社交平台同大家分享嘅，鋪頭亦一定會繼續做，都要搵食呀，不過就會交比partner幫吓手。」

Kayan自己有經營網店。(ig@kayan.c圖片)

點擊下圖逐格睇Kayan嘅靚相：