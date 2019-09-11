BLACKPINK師妹Ella Gross首登紐約時裝周行騷　淡定表現盡顯潛質

今年11歲的德韓混血童模Ella Gross，有著標誌的五官和獨特的氣質，小小年紀，在IG已坐擁340萬粉絲，也曾跟多個國際知名品牌合作拍廣告，成為當紅的小模特兒，日前她更首次登上紐約時裝周行騷。

Ella為紐約時裝周行天橋，表現非常「老積」。（Instagram@ellagross）

Ella在去年已首次登上日本東京大型時裝騷《TOKYO GIRLS COLLECTION》，日前再下一城，第一次踏足紐約時裝周，為內地兒童服裝品牌行天橋，雖然年紀輕輕，但已非常淡定，充分展現個人氣質，也盡顯潛質。

Ella的樣子跟氣質都好有仙氣，而且又有實力，前途無可限量。（Instagram@ellagross）

2008出生的Ella在去年7月加入YG娛樂旗下音樂品牌The Black Label，成為女團BLACKPINK的同門師妹，令韓國不少網友都十分關注。Ella遺傳了韓國媽媽的甜美笑容和精緻五官，又遺傳著歐洲人的高窕身形比例，在7歲開始已經得到多個國際品牌的垂青，成為他們的模特兒。而外界認為Ella的外表有BLACKPINK成員Jennie的影子，連笑容也有點像。Ella更會自彈自唱，多才多藝，簡直就是「人生勝利組」！

跟Jennie撞樣？（Instagram@ellagross）

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