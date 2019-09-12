泰國網紅自揭超甜美外表背後真面目　瞬間崩壞但都仲喪吸粉絲？

在網絡世界，大家都喜歡展現自己最美的一面，所以就有了不同的修圖﹑美顏app的出現，不過就有一位網紅，喜歡在社交平台貼上自己的各種崩壞照片，吸引到大量網民的關注。

網紅Vienna是泰國人，在日本的人氣很高。（Instagram@viennadoll_official）

這位叫做Vienna的網絡紅人，是一個在日本發展的泰藉模特兒，五官非常深邃美麗，2014年才到日本發展的她，精通泰文、英文和日文。她在Twitter吸引到近52萬人追蹤，IG也有13萬多粉絲，人氣高企。她喜歡在Twitter貼上不同「理想VS現實」的照片，而近來最紅的一張對比圖就是她身穿白色吊帶連衣長裙，蹲下來拍照，身旁有幾隻鴿子，理想的一張圖中，她笑容甜美清純，不過在現實的一張，就出現嚴重崩壞，一隻鴿子在亂飛，她被嚇到花容失色，表情管理瞬間失控，非常搞笑。

就是這張對比圖，令Vienna人氣急升。（Twitter截圖@ViennaDoLL）

Vienna現時在日本居住，令她人氣急升的一系列「理想與現實」對比圖也有不同主題，例如「和喜歡的人吃飯的樣子VS和朋友吃飯時的樣子」和「Instagram相片VS和朋友拍的相片」，理想的照片貌似都用了美肌或美顏app，而現實的照片就好似只是用預設的鏡頭照的，並不加濾鏡和修圖等，所以兩張照片除了樣子的崩壞外，皮膚也有明顯的色差。Vienna不只敢於最真實的一面示人，更是展現被醜化了的一面，非常有勇氣，網民們都非常喜歡她的創意，大讚她勁可愛！

點擊下圖逐格睇睇Vienna嘅對比圖︰

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Vienna常在Twitter上載「崩壞照」，不過IG上的她就跟其他網紅一樣，照片精心設計，加上她的漂亮面孔，又立刻變回了性感美豔的網絡紅人！

點擊下圖看看她的IG靚相︰