【BB來了】李佳芯黎諾懿冇得拍續集　改由岑麗香馬國明頂上

今屆視后李佳芯（Ali）原本備受無綫力捧，不過早前就傳出她遭公司雪藏，就連《BB來了》續集都無份拍。Ali去年與黎諾懿擔正主演的劇集《BB來了》叫好叫座，她更憑住該劇贏得視后。據悉，原本該劇早已計劃會開拍續集，會於今年9月底原班人開拍，可是Ali疑因為於IG上發表感想而激嬲內地網民慘遭封殺，更被TVB雪藏，就連她之前代言的支付寶以及化妝品牌廣告都被抽起，Ali亦會被飛出《BB來了》續集，無得留底，甚至連累拍檔黎諾懿齊齊遭易角。

有傳Ali被飛出《BB來了》續集。(劇照)

有傳TVB今次開拍續集，已決定全面換角、雖然故事內容仍以BB做主題，但男、女主角就換走了Ali和黎諾懿，改由馬國明與岑麗香頂上，亦是香香產後復出之作。而Ali接受傳媒訪問時，就表示對於該劇會有新陣容也有所聞，但就不知道詳情，她自己之前亦已講過不會接拍續集，一來是她的檔期撞晒，二來是她的身體負荷不了拍完一套接連拍另一套。她又不擔心黎諾懿被拖累，直言對方有很多工作，唔驚無得做。然而，黎諾懿對於未能跟Ali一起拍續集，就坦言感到可惜。另外，馬國明就透露未收到公司通知，但若然有得拍當然開心啦。

有傳由岑麗香頂上接拍。(ig@heungheungeliza圖片)

有關Ali被TVB雪藏的傳聞，事源是她於6月時曾透過微博發放一篇抒情文，感嘆「有時候，扭曲了的不是世界、是人心。」以及在IG呼籲市民「盡公民責任，把票留在自己手」，豈料卻被內地網民斥責她支持「反修例」示威者，甚至指她是「港獨」分子，除留言攻擊Ali，更要求TVB將她封殺，並要求Alipay支付寶取消Ali的香港代言人資格。雖然事後Ali有出Post澄清，但卻依然盛傳她已被雪藏。

盛傳Ali已被TVB雪藏。(ig@aliaime圖片)

李佳芯上年因為《BB來了》已獲得視后寶座。((梁碧玲攝)

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