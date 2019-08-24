【逃犯條例】TVB「五大雪人」誕生　不止兩位視后表態得罪網民

香港特區政府月前擬修訂《逃犯條例》而惹起市民不滿，引發連串的「反修例」行動，並向政府提出「五大訴求」，示威者的抗爭至今依然持續，期間更與警方爆發了多次流血衝突。圈中大部份的藝人均未有就連月來有關示威的事件發聲表態，然而也有小部份藝人勇敢發聲，可是有幾位TVB的藝人包括林泳淘、林秀怡、李佳芯、田蕊妮以及梁嘉琪，都因為在IG和FB上講出了自己的睇法，疑遭雪藏又或是將會有可能被雪藏。

有傳林泳淘月前被雪藏。(IG@wingt圖片)

林泳淘一直都好關心「反修例」示威行動的發展，她曾於3月底在IG呼籲大家參加3月31日第一次的「反修例」遊行，因而傳出了她遭到TVB雪藏的消息。事實是泳淘自4月開始就沒有再在她有份主持的《東張西望》上出現，直至到6月1日她才獲得「解封」，可以重返該節目繼續主持的工作。她對於被雪藏的傳聞就表示：「過去了的事沒什麼好值得回應啦。」她今日（24/8）亦有於IG story post了昨晚「香港之路」運動在獅子山上的照片。

泳淘今日仍有貼出「香港之路」運動的照片。(IG@wingt圖片)

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林秀怡亦同樣關心社會時事，也敢於在個人社交平台上表達自己的意見。不過她早前於IG宣布自己將離開主持了6年的音樂節目《樂勢力》，又頻頻離奇缺席有份主演的劇集《十二傳說》宣傳，外界即猜測是因為她的政治立場而遭到TVB雪藏。有傳秀怡是因為在6月9日的反修例大遊行當日在IG story寫有「6‧9」的字眼，以及在8月5日響應罷工行動表示自己會「休息一天」，而慘遭TVB雪藏。

林秀怡都疑被雪藏。(IG@kirbysau圖片)

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今屆視后李佳芯（Ali）原本備受TVB力捧，不過也傳出她遭到公司雪藏。有傳是由於Ali於6月時曾透過微博發放一篇抒情文，感嘆「有時候，扭曲了的不是世界、是人心。」以及在IG呼籲市民「盡公民責任，把票留在自己手」，豈料卻被內地網民斥責她支持「反修例」示威者，甚至指她是「港獨」分子，除留言攻擊Ali，更要求TVB將她封殺，並要求Alipay支付寶取消Ali的香港代言人資格。雖然事後Ali有出Post澄清，但卻依然盛傳她被雪藏。

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同樣是TVB視后的田蕊妮（阿田）因為早前在她的FB出post，疑似暗寸林鄭記招「無限Loop」，即引起一班內地網民熱議，非常不滿她並指她是支持示威者，隨即紛紛在微博留言攻擊她，更揚言要全面封殺她。而阿田主演的新劇《她她她的少女時代》就幾乎絕跡於微博，就連TVB的官方微博亦沒有為該劇宣傳，未知是否因內地網民要封殺阿田有關，外界亦傳出了阿田會遭TVB雪藏。

連田蕊妮都出事。(IG@tinyuilee圖片)

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梁嘉琪在6月時曾於IG Post了一張寫住「加油」字樣的黑白相，並寫道：「轉右90度看」，另一角度看即變成了是「香港」，為香港打氣。有傳嘉琪因此而遭到TVB雪藏。