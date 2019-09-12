表裡不一？梁靜茹微博一個舉動　遭Fans發現與范瑋琪或姊妹情不再

梁靜茹8日在新專輯分享會上證實與老公趙元同（Tony）已簽了離婚協議書。而上個月梁靜茹被爆出婚變消息後，范瑋琪（范范）當時透過經紀人回應「兩年前就知道」，遭到網友圍剿。之後梁靜茹承認離婚，范范又在微博表示「我從來不是大嘴巴！」雖然梁靜茹隔日還Show合照替對方護航，但卻被網友察覺到梁靜茹其實曾經取消關注她。

儘管范瑋琪近年與張紹涵是非多多、更與小S等不和，梁靜茹依然勁撐她 ▼

+ 2

上個月梁靜茹被爆出婚變消息時，本人並未出面說明，而范范當時卻透過經理人回應「兩年前就知道」，因此被網友圍攻。雖然梁靜茹當時馬上Show合照滅火，還稱「一直愛范范」，不過有眼利網友發現，梁靜茹那時早就刪掉許多與范瑋琪有關的動態與合照。

雖然梁靜茹當時曬出范范合照滅火，但卻把范范的標記錯打成「范范范偉琪」，雖然即時更正但仍被網友發現。有網友分析，這是因為梁靜茹早就取消關注范范，因此標註時才會跑出錯誤的暱稱，看來當時心情早就受到影響。

雖然梁靜茹當時曬出范范合照滅火，但卻把范范的標記錯打成「范范范偉琪」，雖然即時更正但仍被網友發現（微博截圖）

面對外界的傳聞，范范則未做出正式回應，而11日她則在社群寫下：「勇往直前，keep going～」，而網友們也紛紛留言替她加油打氣。

延伸閱讀：

TWICE時隔5個月推新輯 23日「Feel Special」

自拍美到被網友飆粗話 韓藝瑟霸氣回應笑翻人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】