24歲無綫小花江嘉敏與電競公司高層Anthony拍拖以來感情穩定，但近來卻接連有傳聞指她勾搭Anthony的富商好友X先生，今日更有Whatsapp截圖及錄音對話流出，有報道指江嘉敏叫對方打本50萬給她開琴行，又指二人瞞着Anthony，以工幹為由飛日本偷情。江嘉敏之前已經公開澄清過自己並沒有出軌，如今面再有負面傳聞，她今日下午親自在社交網站出聲激動澄清，並向《香港01》提供足本Whatsapp對話反擊，證明自己並沒有向對方借50萬開琴行。

江嘉敏被指背着男友 Anthony 勾搭富商。（IG圖片／kaman_kong）

沒有之前較為溫和的態度，江嘉敏今次表現得非常激動，並開名罵這名爆料給傳媒的X先生，同時力證自己與男友Anthony的感情不變：「你點搞我同男朋友呢，都唔會有任何影響嘅，不過呢，你係都要冇野（嘢）搵野（嘢）玩，搞下（吓）我屋企，又搞下（吓）我工作呢，我就真係會嬲喇！我同男朋友都預咗呢一日，你會cap頭cap尾，又話我溝你又話我呃你錢！夠膽就唔好cap頭尾，畀全部野（嘢）人哋睇嘛！仲要夠膽做，唔夠膽面對！嗱嗱聲block晒我同我男朋友！其實都知你咩事㗎喇！X咩先生丫（吖）扮神秘？王XX先生！成日都話想出名，好啦，如你所願喇！」

江嘉敏激動回應事件，大罵爆料者。（IG圖片／kaman_kong）

這名X先生自稱是陳冠希（Edison）生意伙伴，Edison亦的確有follow對方IG。報道指江嘉敏經常向X先生呻窮，所以希望他可以打本50萬給自己開琴行，《香港01》就事件向江嘉敏查詢，她回覆我們並逐點擊破傳聞。她指這位王先生跟男友不是深交朋友，對方做潮牌生意，她跟男朋友只是透過託對方代購波鞋而認識。「之後都有聯絡，之後有再託佢幫忙，幫我男朋友買鞋，佢約我出嚟食飯，我同化妝師朋友一齊出去，但最後原來佢冇幫到我買鞋。」當時江嘉敏已經覺得這個人有點奇怪，自此跟他疏遠。

而有關要求王先生打本50萬開琴行一事，江嘉敏澄清根本沒有這件事，她表示媽媽早前遇上騙徒被呃錢，江嘉敏於5月13日在Facebook分享這件事，然後這個王先生主動於Whatsapp安慰她，她表示自己言談間說了一些晦氣說話：「媽媽好鐘意幫助別人，我驚佢畀人呃，如果筆錢畀我用嚟做生意好過畀人呃。」江嘉敏向我們提供與對方的足本對話，當中有談及預算50萬做生意，然後王先生主動表示「我Support你」。江嘉敏對於反被指呃對方50萬表示非常無奈。

江嘉敏表示第一時間已向男朋友報備，所以他對自己非常信任，而報道出街後，王先生第一時間封鎖她和男朋友社交聯絡，令她非常苦惱。

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江嘉敏之前已經澄清過傳聞，力證與男友感情不變，當時態度較為溫和。（IG圖片／kaman_kong）