【娛樂百分百】新單元《凹嗚小密逃》　未熟玩法討論混亂

由小豬羅志祥、愷樂、邱宇辰以及偉晉主持的台灣綜藝節目《娛樂百分百》是當地非常受歡迎的節目，尤其當中的《凹嗚狼人殺》單元更經常引起網民熱烈討論，就連最近香港由汪明荃主持的《娛樂大家》也將「狼人殺」遊戲加入節目中的環節。而繼《凹嗚狼人殺》之後，近日《娛百》又新增一個名為《凹嗚小密逃》的單元，玩法是主持和嘉賓們會被困密室，面臨一大堆解謎小遊戲去完成任務。而每位參加者都會預設一個角色，在不同情況下會發揮作用，亦有「反派角色」目的是為了阻止任務成功。

第一次《娛樂百分百》的《凹嗚小密逃》情況：

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未算完美，但可以接受

與《凹嗚狼人殺》一樣，《凹嗚小密逃》的YouTube重溫片段是開放討論的，雖然部分網友都認為《狼人殺》單元較優，但《小密逃》的觀感仍可接受。而被批評最多的是此單元的拍攝手法，由於大部分的密室環境的空間偏窄，總共10名參加者，鏡頭上經常同時出現6至7個人，解謎和討論時亦非常混亂，但又有部分人甚少參與討論，例如最有綜藝感的小豬，在整個過程中幾乎毫無作用，身為「臥底」的他完全未有善用角色的特性。不過，對於以上的種種指控，網友們亦非常體諒，認為首次嘗試的單元仍有進步空間，加上首集有愷樂和梁以辰「犯規」畫面，二人瞬間成為網民的討論焦點！

愷樂和梁以辰的「犯規」畫面：

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