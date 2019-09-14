余香凝余潔滢首度姊妹檔搵銀　太似樣工作人員分不清兩人

余香凝（Jennifer）日前與妹妹余潔滢（Zoe）為時尚品牌拍攝宣傳短片，首度以「姊妹檔」搵真銀。余潔滢指自己因為與姐姐合作所以變得緊張：「佢高過我，總覺得企在佢身邊，好似矮了一節。」余香凝則透露為拍攝節食減磅：「我哋有互相提點食少些，因為中秋節快到，收到很多月餅，我哋又好鍾意食月餅，每次食都會就住就住，一人一半，唔好失控。」

提到余香凝、余潔滢兩姊妹向來公認似樣，當日就連工作人員亦分不清二人，余潔滢表示：「今朝我戴住帽來到拍攝現場，工作人員話唔敢叫我，因為唔知我係余香凝定余潔滢！」身旁的余香凝聞言即笑說：「冇所謂啦！叫我咩名我都會認，總之大家知道我哋姓余就得。」

由於兩姊妹非常似樣，所以工作人員在拍攝當日也分不清二人。（宣傳片畫面）

拍攝期間，余香凝與余潔滢分別以十多個不同形象亮相，當中不乏冬季大褸、西裝連身裙等造型，雖然天氣炎熱，但二人沒有半句怨言，余香凝笑說：「我哋兩個都屬寒底，唔會覺得熱，尤其是係Zoe，就算家中開冷氣，佢都可以匿入房間兼關門焗住自己。」

余香凝亦寓工作於娛樂，當工作人員要求她站上「轉盤」拍攝時，貪玩的Jennifer竟然自我陶醉扮登台開騷，問她是否恨開演唱會？Jennifer坦言：「之前欣賞完容祖兒演唱會，自己當然都想開，不過好大壓力，我歌又唔夠、功力又唔夠，所以都不敢奢望，有機會先算，有人嚟睇就夠。」