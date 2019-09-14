【神探俏嬌娃】主題曲邀三大樂壇小天后獻聲　網友激讚：太驚艷了

2000年，由茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）、金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）和劉玉玲（Lucy Liu）主演的美國電影《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）大受歡迎，於2003年拍攝續集。時隔18年，新版《神探俏嬌娃》去年宣布重啟，由《吸血新世紀》（Twilight）姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、《阿拉丁》（Aladdin）「茉莉公主」娜奧美史葛（Naomi Scott）以及新生代黑人女星愛娜巴連絲卡（Ella Balinska）共同演繹。

新版《神探俏嬌娃》除了演員陣容吸引之外，主題曲《Don't Call Me Angel》的陣容也相當豪華，邀請到三位美國樂壇小天后Lana Del Rey、Ariana Grande、Miley Cyrus合作獻聲，Ariana Grande更擔任該MV的執行製作人，令全球樂迷倍感期待，單是Trailer已經接近2億點擊率。

日前，《Don't Call Me Angel》的MV正式推出，三人背着大小各異的黑色羽翼現身，秒殺所有歌迷。

三人全身黑色秒殺所有歌迷。（MV畫面）

Miley Cyrus身穿Crop Bra與黑色短褲，配上一雙過膝長Boot，與被捆綁的「男人質」在拳擊台上一時貼面，撕咬耳仔，一時又兇狠地拉扯對方的頭髮，與人搏擊，型格野性。在後半部份還伸出舌頭舔Ariana Grande，霸氣又性感，表現力超強。

Miley Cyrus集霸氣、性感、美麗於一身。（MV畫面）

Miley Cyrus在MV中的表現力非常強。（MV畫面）

而Ariana Grande依然保持以往MV中慣有的「小公主」形象，她梳起高高的馬尾，穿着白色Strapless dress，背着白色羽翼，宛如一位小天使。

Ariana Grande依舊優雅。（MV畫面）

Lana Del Rey的造型則似一名特工，觀察情報。她身穿全黑色貼身套裝，披散着一頭長髮，手持飛刀，一擊即中人形紙板關鍵部位，三位都是「巾幗不讓鬚眉」。

Lana Del Rey造型幹練帥氣。（MV畫面）

三位小天后在MV中分別扮演不同的角色，齊齊化身黑暗天使，鼓勵女性勇敢做自己，歌曲更登上全球iTunes單曲榜第一位！網友們也紛紛大讚「已被神仙組合Slay死」、「太驚艷了」、「想看她們三個演電影」等等。