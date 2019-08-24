Miley Cyrus自爆當年被迪士尼易角　原來因為做出一項18禁舉動

從迪士尼頻道少女偶像出身的Miley Cyrus，約滿後為了向外界展現自己「長大了」，做出一堆離經叛道、驚世駭俗的事，但她卻覺得無拘無束、毫不後悔。她與因合作拍戲結緣的「雷神細佬」Liam Hemsworth，經過數年的分分合合，去年底終於結婚，卻才撐了7個多月就仳離，為個人的「風光」歷史再添一筆。她近日回顧自己曾經做過的一些帶來不好結果的傻事，其中之一，就是為了Liam Hemsworth弄丟《鬼靈精怪大酒店》（Hotel Transylvania）女主角。

Miley Cyrus因舐「不文造型」蛋糕被迪士尼易角。（《鬼靈精怪大酒店》劇照）

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原來當初《鬼靈精怪大酒店》是相中她來和Adam Sandler聲音演出片中的那對吸血鬼父女，哪知道Miley Cyrus為了替Liam慶祝22歲生日，特別訂了一個「大鵰」蛋糕，還拍了一堆舔蛋糕、切蛋糕的照片，本來私下同樂也就算了，她居然把照片公開，外界看到她的姿勢都覺得「有點怪怪的」，電影公司更深深感到她那麼豪放大膽，與《鬼靈精怪大酒店》這種闔家觀賞卡通動畫實在不宜扯在一起，決定馬上換角，用同樣是迪士尼頻道當家玉女的Selena Gomez取代她，Selena Gomez也因片子大賣、又有機會回來參與續集，賺進大筆收入。

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