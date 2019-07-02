【神探俏嬌娃】劉玉玲傳跟片中演員互毆？　電影要角變成烈酒名稱

外國電影都鬧上編劇荒，不時重啟經典作品翻拍，而《神探俏嬌娃》(Charlie’s Angels)在2019年再次以新陣容面世，三位天使分別是《阿拉丁》「茉莉公主」娜奧美史葛(Naomi Scott)、《吸血新世紀》的姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)及愛娜巴連絲卡(Ella Balinska)，而日前官方釋出預告片後，不少觀眾都感嘆新不如舊，甚為懷念千禧年的版本，當年還流傳著片中演員互毆的傳聞，令電影更增話題性，以下為大家揭開當年真相。

當年的金美倫戴雅絲身材火辣，靚到Dum一聲。（Youtube影片截圖）

《神探俏嬌娃》一直是經典之作，分為電視版及電影版本，但故事人物設定也是大同小異，有三位美女Angels，負責執行任務，聽命於一位從不現身的Boss查理。2000年電影版由金美倫戴雅絲、茱芭莉摩及亞裔女演員劉玉玲主演，幾位美女固然秀色可餐，而且有強烈喜感，絕對不會有悶場，論顏值更完勝2019年的新版本，而日前官方釋出的預告片後，很多觀眾也懷念昔日的版本。

金美倫戴雅絲、茱芭莉摩及劉玉玲主演2000年版《神探俏嬌娃》。（Youtube影片截圖）

標梅利飾演三位天使的助手，現實中卻跟她們不咬弦。（Youtube影片截圖）

以下是千禧版《神探俏嬌娃》精彩情節：

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在故事中三位美女有一位助手John Bosley，千禧年版由標梅利(Bill Murray)演出，眾所周知，標梅利脾氣甚大，曾跟導演McG為劇本鬧得面紅耳熱，當年還有一個傳聞，指劉玉玲跟標梅利曾在片場大打出手，要停廠一日，而開拍續集《神探俏嬌娃2：指環密令》，保留了三位女主角外，標梅利卻被飛出劇組。

新版《神探俏嬌娃》由姬絲汀史釗活、愛娜巴連絲卡及娜奧美史葛，飾演三位查理天使。（Youtube影片截圖）

多年後標梅利承認當年跟三位天使確是有點爭執，他表示只是跟她們說「怎能忍受劇本中這些愚蠢對白，真是發神經。」劉玉玲聽畢誤會他責罵她們，雙方才會有言語衝突，但絕對沒有打鬥，而爭吵過程只是維持了20分鐘左右，卻被外間傳出她們互毆，相當誇張。標梅利的暴烈脾氣，被朋友稱作「The Murricane」(譯作：強颱梅利)，之後更成為威士忌加西瓜汁混成的雞尾酒名稱，卻是他始料未及。