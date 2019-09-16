【3日2夜．多圖】胡美貽法國借機識異性：連清潔工人都非常靚仔　

TVB藝人胡美貽（Nicole）早前為無綫旅遊節目《3日2夜》到法國取景，拍攝期間去到天然海水泳池。《3日2夜》的焦點當然是女主持穿泳裝大秀身材，Nicole亦不例外，擁有驚人上圍的她，拍下不少性感照片大益觀眾。對於這次首次接觸天然海水泳池其實令她非常難忘，她說：「我唔記得咗要潮漲定潮退先至有水，所以入邊啲海水好凍。雖然係咁，但係啲鬼仔鬼妹都依然繼續游水，咁我就唯有繼續去遊。」

Nicole大秀身材。（受訪者提供照片）

另外法國這地方出產不少帥哥美女，能夠借著這機會Nicole當然不會放過，旅途中不忘常常「𥄫」法國帥哥，「法國靚仔真係零舍唔同，多不勝數，連旁邊啲清潔工人都非常之靚仔。所以我哋去到河邊都有撩啲靚仔玩遊戲。」不過Nicole因害羞關係，最後也沒有與法國帥哥們留下聯絡方法。

Nicole喺法國都帶咗好幾件泳裝。（受訪者提供）

另外法國出名甜品之都，Nicole更去到藍帶學院（藍帶國際學院被認為是世界上最大的廚藝及款待業管理學校）學了一個濃縮版的甜品課程，她說：「其實我去到好成功咁攞咗個甜品證書，對自己都有幫助，因為我平時都成日研究唔同嘅榴槤甜品同飲品。呢個課程可以幫我更加學識點樣擺設plate。 我希望下次可以上一個main course嘅課程，因為我自己好鍾意食黑松露&鵝肝。有機會嘅話都會想自己開返間西餐廳」Nicole看來不只擁有甜美面孔和魔鬼身材，連煮食方面也是達人級，若做到她的男友一定相當幸福。