大J拍攝被防暴包圍影片擺上YouTube後　公開表示收死亡恐嚇電話

反對《逃犯條例》風波由六月起至今已經持續100多天，期間延新了更多的風波，詳情就不一一細說。這段日子在娛樂圈和YouTube界的藝人及KOL逐一表態，有反對有讚成。這幾個月中除了歌手阮民安一直支持示威者外，YouTube界紅人大J亦高調支持示威者。

大J早前拍攝了一段時候引起極大迴響。（大J FACEBOOK截圖）

在前天（16日）他在YouTube上發布了一段影片，片段內容主要是說在9月15日中他在銅鑼灣示威地點，準備駕駛離去，可惜離去時候有一眾警察擋著他離去道路，指因為當天有示威者，突然離去可能會導致有危險發生。大J在片段大更拍下指有警員不禮貌對待他。此片段在YouTube上架後，不到24小時便有63萬的點擊，更因此成為熱門影片。但是在這條影上架後，大J今天（17日）在個人社交網站透露因為這影片收了數十個死亡恐嚇的電話。





大J被警察攔截期間也不忘拍下這段影片告訴網民在發生什麼的事情。（大J FACEBOOK截圖）

大J在個人社交網站發布的內容如下：「琴日出咗條片之後，我收到至少2-30個死亡恐嚇。主要都係要我行路小心，話下次見到我會捅我一刀之類。最近香港有人周街打人，更有人斬人，呢啲網上恐嚇都咪話唔令人擔心。不過我冇打算報警。報警有用咩？差佬只會拉年輕人，刀手係會拍膊頭放人。不過鑒於自身安全嘅關係，由今日起我會停止發佈有關香港政治運動嘅事情....................講笑咋！你哋咁樣係唔會令到我驚。五大訴求！缺一不可！光復香港！時代革命！」

大J於YouTube拍下的影片連結