【金宵大廈】10億千金黃文意演出租女友　慘被方紹聰殺後分屍

TVB新劇《金宵大廈》以前世今生為背景，以懸疑角度講述10個奇情故事。首個單元「夢」就講到3名內地劫匪計劃打劫金宵大廈內的一間鐘錶店，劫匪中年紀最細的彭彭（方紹聰飾）意外認識了出租女友小魚（黃文意飾），這一次相遇竟為小魚帶來殺身之禍，而黃文意（Mandy）出場後更掀起網民熱烈討論！

黃文意（Mandy）在劇中飾演出租女友小魚。（電視截圖）

彭彭（方紹聰飾）意外認識了出租女友小魚（黃文意飾），更對小魚一見鍾情。（電視截圖）

劇情講述小魚是一位Part-time girlfriend（出租女友），本來約了「Iron Man」（陸永飾）見面，但錯認彭彭是客人，彭彭更對小魚一見鍾情。兩人在約會當日周圍遊玩，更大玩自拍。方紹聰（奶仔）早前在接受《香港01》訪問時更透露與Mandy有床戲！不過之後彭彭發現小魚是出租女友，一怒之下殺死對方，情緒崩潰，更一路喊住分屍，相信觀眾今晚（17日）看完他們的演出後都會印象深刻！

兩人有床戲。（電視截圖）

+ 8 + 7 + 6

Mandy自2016年加入TVB後，主要擔任娛樂新聞台主持，其後因為在節目係《3日2夜》中大展豐滿身材而備受關注。其實Mandy家底豐厚，爸爸在內地經營LED燈生意，公司發展得甚有規模，身家保守估計逾10億，她亦因此被封為「10億千金」。Mandy過往參演過不少劇集，但戲份不算多，今年年初轉簽經理人合約，變成親生女。而她今次在《金宵大廈》中做單元主角，都算是一大挑戰！

Mandy在節目《3日2夜》中大展豐滿身材，備受關注。（電視截圖）