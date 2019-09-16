【金宵大廈】方紹聰再演變態殺人犯　與黃文意激戰連場：好有Feel

由陳山聰、李施嬅、高海寧、張曦雯等主演的新劇《金宵大廈》今晚（16日）首播，故事講到陳山聰跟李施嬅是一段前世今生的孽緣愛情，由六十年代拖到現代，而在六十年代時，金宵大廈已經存在，所以他們的孽緣愛情在今世再續前緣。其間金宵大廈怪事不斷，不停上演着其他住客的人生及奇幻故事！

陳山聰跟李施嬅是一段前世今生的孽緣愛情！（劇照）

首個單元「夢」就講到三名內地劫匪計劃打劫「金宵大廈」內的一間鐘錶店，劫匪之中年紀最小的彭彭（方紹聰飾）意外認識了出租女友小魚（黃文意飾），這一次相遇竟為小魚帶來殺身之禍。而這件事與六十年代發生在大廈的命案有著不尋常的關聯……

由純情男，變變態殺人犯！（受訪者提供）

擔任首個單元主角的方紹聰（奶仔）接受《香港01》訪問時就講到劫匪彭彭本來個性單純，聽從大哥和二哥的指示，未曾試過戀愛，對小魚一見鍾情。但他意外發現小魚是出租女友，一怒之下殺死小魚，情緒崩潰加上性情大變：「入面嗰啲殺人嘅情節同追殺人的情節，我覺得自己做出嚟嘅時候都幾變態，直頭覺得比《白色強人》同《鐵探》悍匪「發瘟」更加變態！因為今次會將啲殺人嘅場景拍晒出嚟，記得有一場我要分屍，但又愛佢，喊到好似《喜劇之王》尹天仇咁，啲鼻水就快掂到黃文意塊面！」

都幾襯喎！（受訪者提供）

好刺激呀！（葉志明攝）

至於與黃文意的床戲，奶仔尷尬稱：「你知Mandy身材好犀利，所以拍嘅時候隻眼唔可以亂咁望，但我覺得佢係一個好好嘅對手，佢完全冇顧忌，拍得好順利，出到嚟都有Feel，有Feel係無論心理同生理都有啲Feel。（咁有Feel，有冇發展機會？）有，由同事發展成朋友。」被問演過不少變態角色怕不怕被定形做「TVB御用變態佬」，他就笑稱：「我絕對唔介意，都好多謝幾位監製俾我嘅機會，我每一次都會演繹好角色，唔想佢哋覺得揀錯人。」