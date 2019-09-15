【金宵大廈】譚凱琪演陸永前度　爆對方有異能：佢幫人性交轉運！

譚凱琪（Zoie）周六（14日）出席無綫電視劇《金宵大廈》宣傳活動，並有份參演名為《金丁》的單元，她闡述了金丁的意義：「我個Partner係陸永，佢有個能力可以幫人性交轉運，所以佢喺套劇裡面好受女仔歡迎，作為佢前度女友嘅我梗係要諗計復合！」Zoie又認為這個故事能觸動人心，雖然自己在劇中有目的再次接近陸永，但幸好二人最後有美滿結局。

譚凱琪與陸永在劇中分手只因對方不上進，但內心仍深愛對方。（葉志明攝）

Zoie與陸永在劇中亦有不少親密戲份：「初初接到劇本時見到《金丁》講性交轉運，咁咪好多場戲都離唔開張床？事實都唔少！」但陸永就貼心地做了一個舉動讓老婆放心、也讓Zoie可以安心和他演對手戲，皆因工作上需要拍攝親密戲份，陸永都會跟太太陳莉娜「報備」：「今日同Zoie有床戲，可能要Kiss。」令Zoie大讚對手陸永在現實也是個很好的老公：「同佢合作完覺得呢個男仔好好！」Zoie發現：「拍嘅時候佢會諗一諗，但做嘅時候都會投入去做，大家都係專業加嘛！」Zoie更開玩笑說拍的時候她甚至會問陸永：「可唔可以掂下你？」

Zoie現在正拍攝愛情輕喜劇《愛美麗狂想曲》。（葉志明攝）

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拍攝《金宵大廈》對Zoie而言是一個突破：「喺題材上係一個突破，作為演員亦都需要呢啲突破！如果一直都做乖乖女、純情角色係咪真係好事？我自己比較鍾意多元化、演啲唔同嘅角色去挑戰自己；觀眾睇又會有新鮮感，睇到我嘅轉變！」Zoie近來戲約不斷，她表示對此感到高興：「我其實好想不斷開戲！可以學多啲嘢、吸收多啲，始終自己經驗唔太夠。」