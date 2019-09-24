Jessica@SG向親友派嫁女餅　爆圈外男友日本影婚照煩過女人

Super Girls成員蔡明思（Jessica）今年4月與拍拖近6年的圈外男友陳冠 （Steven）訂婚，並將於下月27號在台北的酒店擺婚宴。距離婚禮還有一個月時間，今日（24/9）Jessica先向各方親戚好友送上嫁女餅，同時附上一張印有二人於日本拍攝婚紗相卡，卡上還有二人英文名Jessica及Steven的縮寫「JS」的Logo。

Super Girls成員蔡明思（Jessica）今日向各方親戚好友送上嫁女餅。

Jessica透露早前於日本米子市拍攝以大自然為主題的婚紗相，今次帶了三套婚紗過去日本，其中見她在沙灘上與男友拍攝的一套婚紗，露背之餘亦有開胸設計，非常性感，她表示：「拍攝的婚紗男友冇特別畀意見，冇唔畀性感，而且影的婚紗唔係結婚當日嗰套，反而結婚套婚紗都好性感，幾Deep V，我都有問佢如果着呢套OK嗎？可能有長輩比較傳統，未必太鍾意。佢就話着我覺得好的婚紗，唔洗諗咁多，佢話佢乜都OK。」

Jessica早前於日本米子市拍攝以大自然為主題的婚紗相。

雖然男友對婚紗冇要求，但Jessica笑言對方拍攝當日「煩過女人」，連攝影師都頂唔順，她笑說：「佢成日都好Chok，連攝影師都頂唔順，成日笑佢『得㗎喇，可以出道喇』。因為佢對於自己影的相好有要求，當攝影師只係影緊我，佢就不斷在旁邊擺甫士，攝影師見到就唔好意思唔理佢，走埋去同佢影幾張相。」

Jessica透露男友比自己更緊張拍攝效果，搞到她當日累到唔想再影，她說：「佢有好多Idea，畀好多參考圖攝影師睇，不過佢就樂在其中，比女仔要求更多。雖然今次係幾好玩，不過因為佢好多要求，影到我好累，我同佢講唔好再影，佢就會話『我人生得一次，你好好配合我啦』，反而係男仔咁同女仔講，都幾好笑！」