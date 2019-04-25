蔡明思、陳詩欣自認「包包奴」　鄺潔楹：試過一個月買三個袋！

早前宣布將於年底成為人妻的Super Girls成員蔡明思（Jessica）與同公司的陳詩欣（Eunice）及鄺潔楹（Judy），日前於觀塘為手袋品牌拍攝宣傳短片，講述三人約「High Tea」時竟然「撞袋」，為免尷尬即場為手袋「扮靚」添置飾物。

今次是三位第二次一起合作，Jessica與Judy笑言她們三個女人當時已無所不談，由工作講到拍拖、結婚生仔等話題，Judy表示︰「上年一齊做嘢後，大家一齊High Tea，不過係去食北京填鴨，諗返起都覺得誇張。」

陳詩欣、鄺潔楹和蔡明思日前為手袋品牌拍攝宣傳短片。

提到今次拍攝，Jessica坦言女生撞衫、撞袋及撞鞋十分常見，之前亦試過跟人「撞裙」：「之前試過一次，幸好對方是熟識的人，於是便跟她開玩笑，還一起影相。我覺得如果對方是不認識就會好尷尬。」Eunice則稱經常與好姊妹余香凝撞衫撞袋，不過她直言是與對方心有靈犀，大家品味都好好。

此外，三人坦言平時都愛買手袋獎勵自己，Jessica直言至少每年買一個，Eunice每次行街看到心儀手袋便會「出手」，她表示︰「因為唔同場合，用唔同袋去襯衫嘛！」而Judy則最誇張，她表示︰「我好鍾意儲手袋，之前讀完大學未入行，去了一間時裝公司工作，因為有員工優惠買袋平啲，結果工作一個月就買了三個手袋，賺的錢都唔夠買，冇儲到錢之餘要自己倒貼，媽咪當時都有鬧我，話我未學識賺錢就買咁多袋，之後我都有忍手，現在都係因為獎勵自己努力工作先會買。」