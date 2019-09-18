阿翔與老婆拍廣告觀眾不受落　宣傳字幕語帶雙關負評不斷急下架

台灣藝人阿翔（陳秉立）早前爆出與拍擋謝忻在街頭激吻後，二人因為偷情而形象插水，演藝事業一度暫停。近日阿翔和謝忻陸續復工，阿翔更與老婆Grace合體拍攝風衣廣告。但廣告播出後，許多民眾認為觀感不佳，令廣告上架兩天便被緊急下架。

廣告中Grace為阿翔戴上帽，最後主動牽他的手，夫妻風雨同路；不過廣告令很多民眾不滿，被急速下架。（影片截圖）

偷情風波之後，阿翔獲得正宮Grace原諒，並發文表示「換我為你撐傘」，在困難時刻風雨同路分擔困難，阿翔亦回歸家庭積極修補關係。近日兩公婆接拍風衣廣告，在廣告中阿翔與老婆Grace在雨中手牽手，Grace還為阿翔戴上風衣的帽子，然後再主動牽阿翔的手，字幕更打上「風雨時刻，緊緊依偎」。

廣告於13日中秋節當日上架，阿翔和Grace站在雨中分別唱著亂彈阿翔的歌曲《完美落地》，阿翔唱「從現在我不會再逃避，重新的喚起，埋葬在我心底的血液」，雖然明顯走音，但表情嚴肅，與過往搞笑形象相差甚遠；而Grace則唱「沉住氣，我的心不再移，屏息不放棄」。廣告一出街引起非常多負評，外界普遍認為觀感不好，廠商為「止血」迅速將廣告下架降溫。

阿翔被揭外遇後，太太公開原諒丈夫。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）

Grace跟謝忻原是閨蜜，想不到謝忻竟然當上阿翔的小三。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）