重慶大學生撞臉男神李現　一夜爆紅引網友心動：可以得到你嗎？

現年27歲的內地男星李現，今年憑劇集《親愛的熱愛的》紅遍大江南北，收獲了不少粉絲成為大家心目中的「現男友」代表。成為新流量代表的他幾乎日日登上熱搜話題榜，一舉一動都廣受關注。近日，有網友就發現一位就讀重慶師範大學的大一新生同他撞臉，使他又登上熱搜有超過30萬人討論，受歡迎程度相當驚人。

李現因為《親愛的熱愛的》走紅。（李現微博圖片）

擁有185cm高身材的李現，五官不算深邃可是有人人稱羨的鵝蛋臉型，再配上高鼻子細眼睛，整體看起上來甚有韓國Oppa感覺。另外，加上他熱愛健身鍛鍊出一副壯碩好身材，陽光氣息滿滿特別Man令他成為新一代男神，與鄧倫﹑王一博﹑肖戰成為新四大流量小生。

李現現今是新男神代表。（李現微博圖片﹑第一娛聞聯播微博圖片）

+ 2

而與李現撞臉的重慶師範大學的大一新生，就因為在軍訓課的時候被拍下側臉照，被網友指神似「現男友」李現，使他一夜之間爆紅受到討論，因而有「重師李現」之稱。這位新生同樣地是高鼻子細眼睛，穿著軍服的他顯得特別剛強，一身正氣同李現的氣質不謀而合。因為如此令到不少女粉絲更想認識這位大一新生，不停大讚他好靚仔，大家紛紛留言：「小伙子不錯俊朗英氣」﹑「大帥哥一枚」﹑「得不到李現我可以得到你嗎」…...更表示要去重慶尋找他本人，認真誇張呀！

重慶師範大學的大一新生被指同李現撞臉。（飯圈歐尼醬微博圖片）