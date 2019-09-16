【逃犯條例】韓國演員金義聖再出動　調景嶺沙田見證學生築人鏈

曾拍攝電影《屍殺列車》的53歲韓國資深演員金義聖，不但多次在社交網站上表態支持香港人、支持反修例，甚至在網上發起以手遮眼的「#Eye4HK」行動。昨日（15日）他現身港島見證香港的示威情況，今早（16日）再現身調景嶺，記錄學生手牽手築成人鏈的抗爭畫面，之後更去到沙田威爾斯醫院支持「和你拖」行動。

金義聖昨日（15日）現身港島，期間以擁抱支持多位市民。（余睿菁攝）

金義聖與韓國MBC電視台《探查企劃Straight》節目團隊在現場採訪。（莊恭南攝）

金義聖雖然不是香港人，但卻十分關心香港連月來的示威活動，亦多次在網上要求香港政府回應市民「五大訴求」。昨日（15日）更親自到香港，與韓國MBC電視台《探查企劃Straight》節目團隊齊齊去港島實地採訪香港的示威情況，只希望能讓更多韓國人了解香港現今的社會狀況。他晚上回到酒店後報平安，在Instagram上載一張寫着「Five Demands Not one less（五大訴求一個也不能少）」的照片，更留言道：「I was there（我曾在這裏）。」

金義聖昨日（15日）在IG上分享去過示威現場的足跡。（金義聖Instagram：@lunatheboy）

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據稱，金義聖與拍攝團隊來港拍攝數日，今日（16日）更一早出發去調景嶺直擊學生築成人鏈及叫口號，更一路開直播讓全世界的網民看到。另外，下午他再去到沙田威爾斯親王醫院，緊貼直擊醫護人員的「和你拖」抗議行動，貼地舉動除了感動了大批香港人，亦令不少韓國及海外人士更清楚了解香港社會現狀。

金義聖在IG開直播，積極學生手牽手築成人鏈的抗爭畫面。（金義聖Instagram：@lunatheboy）

金義聖之後去到沙田威爾斯親王醫院，緊貼直擊醫護人員的「和你拖」抗議行動。（金義聖Instagram：@lunatheboy）