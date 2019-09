【逃犯條例】韓國演員金義聖再出動　調景嶺沙田見證學生築人鏈

曾拍攝電影《屍殺列車》的53歲韓國資深演員金義聖,不但多次在社交網站上表態支持香港人、支持反修例,甚至在網上發起以手遮眼的「#Eye4HK」行動。昨日(15日)他現身港島見證香港的示威情況,今早(16日)再現身調景嶺,記錄學生手牽手築成人鏈的抗爭畫面,之後更去到沙田威爾斯醫院支持「和你拖」行動。

金義聖昨日(15日)現身港島,期間以擁抱支持多位市民。(余睿菁攝)

金義聖與韓國MBC電視台《探查企劃Straight》節目團隊在現場採訪。(莊恭南攝)

金義聖雖然不是香港人,但卻十分關心香港連月來的示威活動,亦多次在網上要求香港政府回應市民「五大訴求」。昨日(15日)更親自到香港,與韓國MBC電視台《探查企劃Straight》節目團隊齊齊去港島實地採訪香港的示威情況,只希望能讓更多韓國人了解香港現今的社會狀況。他晚上回到酒店後報平安,在Instagram上載一張寫着「Five Demands Not one less(五大訴求一個也不能少)」的照片,更留言道:「I was there(我曾在這裏)。」

金義聖昨日(15日)在IG上分享去過示威現場的足跡。(金義聖Instagram:@lunatheboy)

點擊觀看更多金義聖於香港的照片:

據稱,金義聖與拍攝團隊來港拍攝數日,今日(16日)更一早出發去調景嶺直擊學生築成人鏈及叫口號,更一路開直播讓全世界的網民看到。另外,下午他再去到沙田威爾斯親王醫院,緊貼直擊醫護人員的「和你拖」抗議行動,貼地舉動除了感動了大批香港人,亦令不少韓國及海外人士更清楚了解香港社會現狀。

金義聖在IG開直播,積極學生手牽手築成人鏈的抗爭畫面。(金義聖Instagram:@lunatheboy)

金義聖之後去到沙田威爾斯親王醫院,緊貼直擊醫護人員的「和你拖」抗議行動。(金義聖Instagram:@lunatheboy)