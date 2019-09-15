【逃犯條例】韓國藝人金義聖現身金鐘：讓更多韓國人知道香港情況

多次發聲表示撐港人，支持反修例的韓國資深演員金義聖，今天（15日）現身銅鑼灣，響應由香港網民發起的「港島行街」活動。他與韓國MBC《探查企劃 Straight》團隊一同來到港，進行實地採訪，有不少「行街」市民都捕捉到金義聖的身影。

金義聖多次為港人發聲，曾上載單手遮眼的自拍照，主力發起「#Eye4HK」Campaign，又在IG及Facebook上轉發《鏗鏘集》製作的韓文版「721元朗黑夜」等等，每次都獲大量香港網民留言表示感謝。今天民陣原本發起反修例集會和遊行，獲警方發出反對通知書後，有網民發起下午2時半的港島行街。由於金義聖已多次出面撐港人，因此他與韓國電視台MBC工作人員一行人現身銅鑼灣時，立即被「眼利」的香港市民發現。

金義聖今天現身香港，到訪銅鑼灣等地方。（盧翊銘攝）

據知金義聖一行人今天中午抵達香港後，立即出發到大公報附近進行採訪，《香港01》等記者亦拍到他們在現場的蹤影。金義聖亦有向記者透露，表示擔心在港朋友的安全，但更想讓更多韓國人知道香港現時的情況。金義聖沿路亦被不少示威者認出，面對大家合照的要求，他都一一滿足。另外也有不少香港市民上前與金義聖握手。