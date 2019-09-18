蔡少芬46歲生日宣布「封肚」　促鄧麗欣加入人妻聯盟：快啲結婚！

蔡少芬（Ada）昨日（17日）迎來46歲生辰，同公司一眾藝人包括張晉、朱茵、鄧麗欣 （Stephy）、原子鏸丶歐倩怡、戚其義等，集聚一堂為壽星女 Ada 送上驚喜。大腹便便的 Ada 人逢喜事精神爽， 以一襲白色連身裙現身，神采飛揚，十足「開籠雀」一樣，同大家分享陀B心得。

廿四孝老公張晉不止為太太驚喜送上一束46枝玫瑰以及粉紅蛋糕，還親手撰寫生日卡，𠱁得Ada四萬咁口，認真別具心思！Ada更情不自禁不時向張晉送吻，羨煞旁人。事後她笑言：「佢記得我生日，仲準備咁大束花，已經好開心！」問到張晉可有送禮物給她時，Ada表示：「對上一次收禮物已經係聖誕節，當時佢送咗個手袋畀我，其實好感恩，我哋兩個都冇乜物質缺乏，買禮物都係為咗𠱁下對方，佢仲話我今年都冇送生日禮物畀佢。」

Ada生日適逢所屬經理人公司凱藝娛樂新辦公室開幕，獲旗下一眾藝人為她慶祝生日。

提及生日願望，Ada直言最緊要平平安安生個健康BB，她還透露昨晚撇低兩位女兒張楚兒、張信兒，與張晉共度二人世界：「尋晚有朋友送咗一間酒店房畀我哋，所以我要撇低兩個女，好好去享受，佢哋朝早已經同我講咗生日快樂，仲叫我玩得開心啲。佢哋兩、三個星期前已經送咗生日禮物畀我，佢哋將自己鍾意嘅玩具放落鞋盒送畀我，不過轉個頭就攞走晒。」

張晉為太太炮製驚喜。

此外，當日朱茵在祝賀 Ada 時，還講笑叫 Ada 再生多個，成為「多產」藝人，而一旁的Ada 聞言即謂：「啋過你！呢啲『多產』我唔要，工作嗰啲『多產』我就要。」提到朱茵的「多產」論，Ada 回應到：「同朱茵大家咁話，叫佢追多個先，而 Stephy 就快啲結婚啦！我就夠喇，冇手再抱，我老公要留番一隻手攬我，所以我『封肚』，生埋呢個夠晒數。」

Ada宣布封肚。