【我最愛的女人們】張晉生日被「整蠱」　蔡少芬施撒嬌四式冧老公

由張晉帶著兩位最愛的女人蔡少芬（Ada）及媽媽去旅行的內地真人騷《我最愛的女人們》剛播出最新一集，四個家庭繼續在張家界拍攝，領略大自然風貌。

錄製節目期間，適逢張晉45歲生日，太太Ada秘密聯同其他藝人妻子包括鍾麗緹、王黎雯及陳芊芊炮製生日驚喜，分兩組自製蛋糕。向來鬼主意多多的Ada主動提出要整一個「有機蛋糕」整蠱張晉，就地取材，用山上的臭泥製作一個假蛋糕，為老公送上驚喜的生日「泥」物！

Ada為張晉精心炮製的生日「泥」物。（節目截圖）

當她們完成兩個蛋糕後，更自編自導上演一場「大龍鳳」引張晉注意：鍾麗緹與老公張倫碩假裝吵架繼而動武，張晉正準備勸交之際，才發現眾人已在佈置好的房內為他慶生，令壽星相當驚喜！絕世好老婆Ada除了冧掂張晉之外，也非常懂得俘虜奶奶的心，她在蛋糕上準備了兩枝蠟燭：「一個是張晉生日了，另一個就是媽媽（奶奶）（當年的）今天辛苦了，幫我生了那麼好的兒子。」一家人在歡樂的氣氛下互相抱抱，場面溫馨。事後張晉也感性地表示：「挺幸福的，其實我過生日特別怕麻煩別人，若干年後我都會記得這個生日，有那麼一大群好朋友，還有親人幫我慶祝，真心地感謝你們，這個生日很難忘。」

張晉與Ada在眾人面前錫錫。（節目截圖）

其實張晉今年的生日驚喜不止一個，四位妻子在節目中大玩「撒嬌教學遊戲」。Ada在鏡頭前用盡渾身解數向張晉撒嬌，以「扭、嗲、咀、擒」四式玩謝張晉。她一改平日大大咧咧的形象，用高八度Chok聲嗲老公孭起她；為了讓張晉幫忙拿小吃，更不斷扭動肩膀賣萌，含情脈脈嘟嘴索吻，十足「人型掛件」一樣，張晉無論如何都撇不開，更「勒令」Ada好好說話，不要扭來扭去，撞來撞去，一邊學太太的動作一邊稱自己不喜歡，令其他幾位妻子爆笑。

最後，Ada使出大招，在梳化上「生擒」張晉，令他終於妥協，起身準備去拿小食，而Ada還不忘拍他屁股大讚：「你的屁股很翹呀」，令張晉哭笑不得，笑言：「你神經病呀！你今天不是蔡少芬，快還我真正的Ada！」

Ada一改以往大大咧咧的形象，不停向老公撒嬌，令張晉大感不適應。（節目截圖）