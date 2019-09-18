暑假後變明日花網民質疑「大修葺」　程美段kiwi：整咗嘅話我切！

程美段（Kiwi）自參與拍攝無綫節目《美女廚房》後，就憑著其充滿曲線的身材而受到網民注目，其後被TVB「炒魷」後就受邀到網台擔任飲食節目的主持，卻爆出「追糧事件」。之不過，一波幾折亦令她從一個無知名度的藝人，一躍而起成為全城熱話。日前Kiwi在IG上分享了一輯全新的造型硬照，更有網民形容「變咗樣」，又表示「唔認得」。單看照片真的與Angelababy有幾分相似，難道旅行之後的她突然「變靚咗」？

有網民質疑程美段整容，不過本人就極力否認。（IG@kiwichingg）

她接受《香港01》訪問時回應，其實只是妝容不同而並非秘密整容。她說：「只係唔同造型啫，其實我不嬲都係形象百變嫁啦，次次轉造型，髮型同妝容唔同都會有人話我唔同咗樣。有時一個Look耐咗自己都覺得悶，咪轉下造型，但係又唔剪得頭髮，咁咪戴下假髮囉，其實我屋企有好多頂假髮。個妝就只係多咗眼影，大槪用咗15分鐘，我之前好少搽眼影，但係一搽就即刻好唔同樣。」

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程美段（Kiwi）在節目《美女廚房》中擔任其中一名「美女學徒」。（IG@kiwichingg）

她還興奮的說：「上次搽咗眼影之後，連經理人都讚個妝靚，問我係搵邊個化妝師！同埋我見到IG有人問我係咪冇着褲，其實我係着咗嗰啲高衩泳衣，個褲襠位開高衩，咪會腳長啲，身形睇落好啲又顯瘦。其實都係角度問題，影出嚟好似冇着咁。」她也表示，留意到有人質疑她整容，更笑說要向該位網民「挑機」：「哈哈，其實我想覆嗰個留言：『你覺得我邊忽整咗呢？你講我知邊Part整咗？整咗嘅話我切吖。』根本啲五官都冇唔同！」

與其說程美段似Angelababy，不如說她似明日花綺羅。（IG@kiwichingg）

她亦解釋說，因為去旅行曬黑了，所以形象又更加不同：「其實我平時白白哋個造型，大家都唔會知我係混菲律賓，但係我曬黑咗同埋戴黑色假髮之後，加埋嗰個妝真係有少少似賓妹。講真吖，我邊有咁多錢整容喎，仲要整到Angelababy咁。」

程美段話自己曬黑咗。（IG@kiwichingg）

比較返Kiwi的舊照，其實又唔係好大出入...