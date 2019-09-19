【多圖】44歲謝金燕被質疑冇新作品　親上火線霸氣回應獲大讚

台灣電音天后「姐姐」謝金燕，2010年憑洗腦歌《嗶嗶嗶》為香港人所認識，過去謝金燕形象較為成熟帶點台味，不過目前44歲，竟然逆齡生長，保養得宜仲靚過以前，加上身材fit到漏，令她成為時尚新寵兒，不斷出征時裝周。

謝金燕2010年以一首《嗶嗶嗶》為香港人所認識，當年打扮有陣陣台味。（影片截圖）

回顧謝金燕《嗶嗶嗶》造型：

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謝金燕形象百變，打扮時而時尚優雅，時而年輕活潑，穿上oversize Tee加牛仔熱褲，不受年齡所限，對潮流跟得非常貼，完全不輸後生女。金燕2017年經歷喪父後，休息一段時間才復出，近年轉戰時尚圈，近日先後出征紐約時裝周和倫敦時裝周都大獲好評。她近日分享時裝周靚相，穿着白色透視上衣，透出黑色bra，配格仔不規則剪裁長裙，露出逆天長腿，驚艷粉絲，有人留言：「美到魂被勾走了。」

姐姐出征倫敦時裝周，逆天長腿勁吸睛。（IG圖片／jeanniehsieh___bbb）

更多謝金燕時裝周靚相：

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不過有網友留言質疑：「姐姐拿點作品出來好嗎？」令平時出名好脾氣的謝金燕也親自回應：「請問......姐應該拿出哪一類的作品才對得起你？電影？唱片？哪一類的作品才叫作品......每一天認真、投入、盡自己最大的力氣做好自己......都是在堆疊創造人生精彩的作品......希望每個人的人生也跟姐一樣精彩......」非常霸氣！

由於外貌改變太大，謝金燕曾一度被質疑整容。她曾暫退演藝圈3個月，再度出現幕前時，樣貌突然改變，鼻子變得高挺，嘴唇豐厚、顴骨消失，經紀人當日為她澄清唯一動過刀的地方，只有當年因車禍受的臉部跨越鼻樑的傷口。

謝金燕親自回應網民留言，霸氣回應獲得不少掌聲。（IG截圖／jeanniehsieh___bbb）