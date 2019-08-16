名YouTuber聖結石豪送Hermès手袋　老婆超感動：價值不在這包包

台灣人氣YouTuber聖結石與妻子嘟嘟結婚多年，近日他拍片慶祝結婚周年，花了30多萬台幣（約7.5萬港元）購買一個Hermès手袋給嘟嘟，作為結婚紀念日的禮物，令嘟嘟感動落決。不過相信最令網民動容的，不是那個奢侈包包，而是聖結石送手袋背後的愛妻理由。

台灣人氣YouTuber聖結石送Hermès手袋給老婆嘟嘟做結婚周年禮物，不過在送出禮物之先，先作弄一下她。（影片截圖／聖結石Saint）

聖結石拿上次騙老婆的假Hermès袋整蠱她。（影片截圖／聖結石Saint）

聖結石去年曾送給老婆一個淘寶A貨Hermès手袋，今年他先欺騙嘟嘟找到同一個假手袋，見她面露失望之情，才讓她找出真正的禮物藏在衣櫃中的正版Hermès Lindy手袋，還貼心地額外配上配飾，總值30多萬台幣（約8萬港元），是嘟嘟一直都想要的款式，收到夢想中的手袋，她非常感動。

嘟嘟收到夢寐以求的手袋非常開心，更試上身問老公好不好看，聖結石回應一句男士必備金句。（影片截圖／聖結石Saint）

聖結石坦言手袋的價錢對他來說很貴，不過他想藉這份禮物向太太表達謝意，他知道嘟嘟真的很想要也很喜歡Hermès的手袋，「如果你真的很喜歡，我就買一個給你，雖然我無法承諾給你一個包包牆，但我想讓你真的去嘗試這個感覺，去感受（擁有）一個你很喜歡的包包的感覺，這是我想要做到的事情。」他認為一個女生對家庭、丈夫的貢獻與付出，遠比男生想像的還要多，時刻關心你有沒有喝水，還要懷孕生育，教養孩子，若是沒有經歷過的人，是無法體會這個過程是相當辛苦的，她們的付出，超過一個手袋的價值。

聖結石補充不是要以物質金錢來衡量別人對你的愛和付出，而是要「飲水思源」，別人對你好，你也會想要對他好。嘟嘟聽罷也分享自己的想法，她認為老公這番說話比起收到這個名貴手袋更令她感動，4年婚姻經歷過起伏，從感情要好到曾經一度幾乎離婚，但通過雙方努力調解，度過婚姻危機，而且這些年來在各自人生的低潮中，對方都在自己身邊，「我覺得價值已經不在這個包包上，而是我們的婚姻上，謝謝你，不是謝謝你送包包給我，是謝謝你愛我，已經超乎這些物質的東西。」

聖結石的一番情深說話令嘟嘟非常感動，覺得老公對自己的愛，超越這個手袋的價值太多。（影片截圖／聖結石Saint）