舊相被翻出網民狠評以手臂遮肚　Rose Ma︰都習慣人身攻擊嘅嘢

「電競女神」Rose Ma（馬俊怡）入行以來，經常被網民指是「肉地女生」，不過早前她為備戰書展，已積極瘦身，仲在Youtube拍片公開瘦身秘訣。但有網民依然在網上討論區貼出她的一張相，照片中的Rose Ma身形明顯較現在腫，令她的身形再次被討論。

就係呢張舊相再被翻出，Rose Ma就笑言唔介意！（高登討論區圖片）

在網上討論區，有一名自稱是Rosa Ma忠實粉絲的用戶開po，在帖文中貼了一張她的照片，相中的Rose Ma比現在的她豐滿，有網民就指她︰「縮肚加手臂遮住」，《香港01》記者聯絡她關於這張相，她以短訊回覆︰「好耐啦喎張相」，又指大概是2﹑3年前影的相，並指︰「合照黎（嚟），佢地（哋）去人地facebook拎左（咗）。」一向樂觀正面的她對於舊相再被翻出，並沒有太介懷，她說︰「其實都無乜野（嘢）姐，google我相都好多黑歷史哈哈。咁我又無乜所謂，我而家fit左（咗）咪得！」（咁睇得開？）「都習慣，人身攻擊既（嘅）野（嘢），算啦。」她又透露身高170cm的她，最高峰時體重試過在63至64kg左右，現在狀態大勇的她已回落至53kg。

Rose Ma現在好fit！（受訪者提供）

由於有人以Rose Ma的花名在討論區發文，她就表示自己在高登也有account，而且是用真名，不過就未出過帖子，只是用來回覆過。

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