【金宵大廈】趙希洛四度演癲婆　憶子成狂：今次我自己都驚！

陳山聰和李施嬅主演的TVB懸疑劇《金宵大廈》播出後，形形色色的奇幻劇情相當緊湊，成功吸引觀眾的眼球，重掀追劇潮。繼內地劫匪彭彭（方紹聰飾）發狂殺死出租女友小魚（黃文意飾）後，最新一集就由趙希洛主演的《嬰》登場！

上一集方紹聰的演技相當不錯！（電視截圖）

在金宵大廈經常推着密封嬰兒車的何太（趙希洛飾）相當詭異，劇集講到她在健康院遇到新朋友徐太（葉凱茵飾），並自薦當其兒子的保母。徐太跟丈夫及奶奶對育兒有分歧，得何太好言開解，徐太感激。雖然何太對徐家照顧周道，但徐太見家人對她信任有加，漸感不是味兒，還整日心緒不寧，怪事連生……而何太單位內又不時傳出斬物件聲，十分恐怖。原來何太兒子早已死亡，憶子成狂更想將徐太兒子據為己有。

有網友指何太古古怪怪，懷疑她是否養鬼仔！（電視截圖）

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趙希洛入行十二年，出色演技也贏得不少掌聲。多次飾演變態殺人犯的她，更被封為「無線御用癲婆」。趙希洛接受《香港01》訪問時，她就稱何太是她史上最恐怖的角色：「呢個角色係我自己都驚，因為好多眼神都有表現得好凌厲。而且場景同道具都好恐怖，好多血淋淋嘅場面，好似我要斬啲豬腦同豬腸，好核突，一邊拍其實我一邊係度嗌，但都好玩嘅！」

呢啲究竟係咩...好恐怖！（電視截圖）

被問到再演癲婆角色，怕不怕被定形，趙希洛就笑言：「我自己就唔介意，因為呢類角色通常都畀到觀眾深刻印象，同埋本身發揮空間都好大。今次我都有參考吓外國演員去做，研究點樣做少啲嘢，又令人唔舒服，當然我做得冇人哋咁叻喇。（怕唔怕出街畀人話好恐怖？）我驚冇客（廣告商）搵我咋，記住我真係做好角色的本份，我真人唔係咁，今次連李施嬅都話我做得好恐怖，都唔知好事定壞事。」

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問到會否步好姊妹李施嬅後塵轉戰外國發展，她就稱：「有冇好介紹？其實我講廣東話對白的確唔叻，冇咁自然，所以我都好想用英文去演戲，睇機會，我都希望可以兩邊發展。」

趙希洛笑稱自己真人好正常！（IG/@lovecandice.c）