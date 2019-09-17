【金宵大廈】原型香檳大廈面臨重建　當年被「一樓一鳳」佔據

無綫懸疑劇《金宵大廈》看來沒有令人失望，第一集頭一節已經引人入勝，雖然立即劇情拖慢了，但從拍攝手法、製造張力、氣氛佈置也是近期少有的佳作，值得令人期待。首集劇情講到陳山聰飾演的蕭偉明誤打誤撞下到了「金宵大廈」做保安，相信不少觀眾對該場景有點印象，因為「金宵大廈」的原型和取景地點正正是坐落尖沙咀的香檳大廈。

大家對香檳大廈相信不外乎幾種，「一樓一鳳」、美食小店、相機店和錶店，但其實香檳大廈在建立初期是一幢甲級的商住大廈。

陳山聰在劇中飾演一名看更。（劇照）

香檳大廈於1957年落成，是當年最高的九龍區建築物，一直是一個高級象徵，地下的商舖賣名錶和相機等高檔物品，加上當時因為樂宮戲院在旁邊，所以不少著名的明星也會到香檳大廈居住，絕對是曾經叱吒尖沙咀的一個地方。不過，自從香港經濟起飛，尖沙咀愈發興旺，不少新的商廈進駐，高樓大廈林立，香檳的地位再也不保。在90年代尾，大量「一樓一鳳」湧入香檳大廈，令該地的聲譽開始變差，間接令到當時的樓價難以上升。2011年，有集團大手收購香檳大廈，目標是重建，但收購後的單位卻被黑幫非法利用經營「一樓一鳳」，治安愈來愈差，《香港01》在兩年前更訪問過一名大廈內的看更。

舊時的香檳大廈，有很多「一樓一鳳」。（資料圖片）

2017年3月，警方在香檳大廈進行大規模掃黃行動，搗破10個被劏成54個房間的霸佔單位，並拘捕3人，估計已斷絕黑幫每月逾千萬元收入。當年掃黃後，《香港01》社區新聞訪問了在香檳大廈做了12年看更的阿叔，他憶述黑幫佔據香檳大廈的日子，曾經有名黑幫小頭目為了他不要亂說話而掌摑他，「他打我一巴﹗帶四條靚6點鐘上來，5分鐘後出去順便摑我一巴，叫我小心、唔好講咁多，意思即係唔好爆料﹗算啦，一巴就一巴，我無得罪佢，佢要摑你一巴，就係咁大曬。我沒有報警，他只是喝了酒，他靠近我時我聞到他陣酒氣。」在劇中，陳山聰也是飾演看更的角色，未知將來會否有類似的黑幫劇情？

現在的香檳大廈。（葉志明攝）