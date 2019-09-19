《SEE》演盲人戰士接受迴聲定位訓練　Jason Momoa：從演最大挑戰

AppleTV+為了在眾多影音串流平台中突圍而出，日前宣布由「水行俠」Jason Momoa主演的原創美劇《SEE》將會在上線日11月1日同步上架，令不少劇迷引頸以待。在最新預告片中，見到Jason Momoa飾演一為盲人戰士領袖Baba Voss，並要帶領族人對抗敵人。日前Jasom Momoa接受外國傳媒訪問時，直言今次飾演盲人是從演以來最大的挑戰。

Jason Momoa演10億港元製作AppleTV+重頭劇 水行俠變盲都超好打

Jason Momoa要在劇中飾演盲人。（電視畫面）

接受迴聲定位訓練 掌握盲人打鬥神髓

劇集背景設定在數千年後的未來世界，主要講述人類經過病毒爆發後只有少量人類存活下來，但同時卻喪失了視力。談及今次所飾演Baba Voss一角，Jason Momoa笑言如果要形容的話，大家可以試想像一下《權力遊戲》（Game of Thrones）中Khal Drogo沒有死去的模樣，但過往從來沒有飾演過父親的角色。對於今次飾演盲人戰士，必定有大量打鬥場面，為了演繹這個角色，Jason Momoa跟隨運動及無視戰鬥教練，接受了一連串訓練。他透露演員會戴上睡眠眼罩，並甚至嘗試迴聲定位（Echolcation）訓練，即是利用聲波遇到物體會反彈得特性，來探測目標和發聲位置之間的距離和估計物體大小的方法。

Jason Momoa坦言今次拍攝《SEE》是他入行以來最艱難的一次演出，比拍《水行俠》更難。（預告截圖）

愈少依賴眼睛 皮膚愈見敏銳

雖然之前拍攝《水行俠》都接受過不同的艱辛訓練，但Jason Momoa就坦言今次是從演以來，做過作困難的事。他透露在訓練期間，需要在完全黑暗的空間中逗留幾小時，並指如果人類依賴眼睛的程度愈低，皮膚能夠感受到的就會愈強：「當你走進房間，你能夠感覺到有東西正接近你，利用迴聲定位的方式來聆聽物體的聲音反彈，訓練愈多就能成為最強勁的戰士，因為感官被提升，而且不用依賴眼睛。正正就是因為沒有視力，讓所有的對戰場面都跟過往的完全不同！」對於整個拍攝訓練和角色，Jason Momoa直言很驕傲能夠完成這個挑戰。