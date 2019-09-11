AppleTV+高質新劇巡禮　超強班底坐鎮11月迎戰Netflix

影視娛樂串流平台競爭愈來愈大，除了Netflix、HBO等受歡迎的煲劇平台，今年Apple TV+及迪士尼Disney+都相繼推出串流平台，為劇迷帶來更多元化的選擇，而蘋果（Apple）在香港時間今日凌晨舉行發布會表示AppleTV+即將在11月1日上線，比Disney+搶先一步推出。在發布會上，蘋果行政總裁Tim Cook透露首輪電影，將會在上線同日推出，而劇集方面就由《水行俠》（Aquaman）男主角Jason Mamoa主演的重頭劇《See》打頭陣。

Jason Momoa主演Apple TV+10億重頭劇 水行俠變盲都超好打

AppleTV+當然不會令劇迷失望，在今年3月舉行的發布會中，蘋果已經透露為了製作新頻道，而邀請了大批荷里活頂級演員及最皇牌製作人參與，包括史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、J.J. Abrams、Sofia Coppola等製片、編劇及導演等。在發布會上蘋果率先發布了4套精選美劇預告片，當中看到《See》的題材吸引，又有Jason Momoa坐鎮，加上班底強勁，必定吸引到不少觀眾收看，但關於太空競賽的原創劇集《For All Mankind》絕對值得大家留意。

《For All Mankind》「改寫」美蘇太空競實歷史

《For All Mankind》由《Star Trek》電視劇編劇Ronald D. Moore編寫劇本及監製，雖然演員Joel Kinnaman、Michael Dorman等都不為人熟識，但劇情和題材就相當吸引。故事背景設定在5、60年的美蘇太空競賽，不過跟歷史不同，蘇聯成為首個登陸月球的超級大國。美國為了超越對手而不惜一切去發展太空探索，將整個太空競賽再加強，想在那個年代衝出宇宙，玩到上火星。

《老友記》Jennifer事隔15年再拍劇

除了《See》和《For All Mankind》，AppleTV+都會推出以女性主導的《The Morning Show》及探討社會、性別何家庭制約問題的青春劇《Dickinson》。《The Morning Show》由經典美劇《老友記》（Friends）珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）及史提夫加維（Steve Carell）主演，三人飾演新聞主播，講述晨間新聞節目主播爭位之路，以及新聞從業人員台前幕後面臨的挑戰。這是珍妮花安妮絲頓繼拍攝《老友記》之後，相隔15年回歸電視圈，必定令劇迷非常期待！

J.J. Abrams執導喜劇 史匹堡親自重拍《Amazing Stories》

值得大家期待的就是由《鬼眼》編劇兼導演M. Night Shyamalan監製的《Servant》，雖然官方網站還未發布預告片段，現階段得知得劇情關於一對夫婦聘請了保姆Leanne照顧初出世的嬰兒，而怪事就接踵而來。另外，還有J.J. Abrams執導的喜劇《Little Voice》及史匹堡親自重拍的80年代奇幻劇集《Amazing Stories》，亦有適合一家大細一起收看的紀錄片、兒童節目及卡通片，滿足所有觀眾的需要。相信有不少劇迷都會將Apple TV+跟Netflix比較，而Apple方面早前接受外國傳媒訪問時，表示兩者是完全兩碼子的事，Netflix以量取勝，而AppleTV+就專注在質素方面。