Jason Momoa演10億港元製作AppleTV+重頭劇　水行俠變盲都超好打

蘋果（Apple）在香港時間今日凌晨舉行發布會，除了關注iPhone 11系列，最吸引大家的就是萬眾期待的Apple TV+。發布會上率先公開了由「水行俠」Jason Momoa主演的重頭劇《See》，劇集班底超強勁，有《Peaky Blinders》的編劇Steven Knight及電影《飢餓遊戲》系列導演Francis Lawrence執導。

劇集由Jason Momoa主演。（劇集海報）

劇集背景設定在數千年後的未來世界，劇情主要講述人類經過病毒爆發後就喪失了視力，而生活亦返璞歸真，人類棲息在森林，需要打獵和生火煮食。主角Baba Voss（Jason Momoa飾）是一位戰士領袖，其初初生的一對仔女卻竟然擁有視力，深信這對人類的未來很重要，並引發出一系列的事件。因為仔女擁有視力被長老視為邪惡，亦又位高權者欲追殺兩人，做為父親和族人的領袖，Baba Voss必須保護人類未來的關鍵。

另外，今次為了撼贏其他影音串流平台，AppleTV+都非常揼本，據外國傳媒報道，《See》每集拍攝花費1500萬美元，即是每集約1億港元。AppleTV+劇集即將於11月1上線，《See》亦在同日上架，而每個月月費以家庭訂閱方式進行，為4.99美元（港幣約39元）。在Apple HK官方網站，表示AppleTV+家庭月費為港幣38元，享有7日免費試看，每個家庭戶口可供多達6位成員使用。